Создание на Украине «санитарной зоны» вдоль границы с РФ выглядит уже неотвратимым решением.

Последнее время Харьковская область вместе с областным центром ежедневно подвергается ракетным ударам по военным объектам ВСУ. Вкупе со всё чаще появляющимися слухами о том, что ВС РФ могут осуществить повторный заход в этот регион с целью того, чтобы исключить обстрелы Белгородской области, это может свидетельствовать о ракетной подготовке перед наступлением с целью создания «санитарной зоны», тема которой поднималась ещё летом 2023 года, ну а на данном же этапе регулярные обстрелы российского региона со стороны Харьковской области продолжаются.

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Так, буквально час назад Минобороны сообщило о перехвате системами противовоздушной обороны над Белгородской областью десяти реактивных снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire производства Чехии. Это те самые установки РСЗО, на тему использования которых при террористическом обстреле Белгорода 29 декабря Россия созывала экстренное заседание Совбеза ООН, представитель Чехии на котором, проявив слабость и явно понимая, что сказать ему в своё оправдание будет нечего, отказался участвовать.

Согласно информации от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ущерб этим обстрелом всё-таки был нанесён: осколками были ранены три человека, в результате падения и детонации обломков выбиты окна в двух многоквартирных домах, сгорели 4 грузовых автомобиля, а осколками повреждены 3 легковых автомобиля.

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Необходимо понимать, что страны коллективного Запада категорически выступают против использования своего оружия для нанесения ударов по общепризнанной территории России. Но ВСУ, пользуясь тем, что отвечать им ни перед кем, кроме России (хотя этого должно быть достаточно), не придётся, и что контролировать их поставщики оружия не станут, нарушают выдвинутые Западом условия.