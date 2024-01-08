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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия и Иран теперь полностью осуществляют банковские операции без SWIFT
И это только начало. Дальше — больше.

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Ещё когда незаконные антироссийские односторонние рестрикции (санкции) только прорабатывались, советники западных политиков, принимающих соответствующие решения, всячески отговаривали их одуматься и не отключать российские банки от системы обмена банковскими сообщениями SWIFT, без которой крайне затруднительны транзакции из России на Запад и обратно. Но поскольку занимающие высокие посты в той же европейской политике личности не соображают в этой самой политике примерно ничего, то они проигнорировали предупреждения советников, прекрасно понимавших, какой прецедент создадут меры по отключению такого глобального экономического игрока, как Россия, от SWIFT, известное решение было принято.

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И привело оно к тому, что Россия вместе с союзниками и партнёрами стала активнейшим образом прорабатывать полностью независимую от западных финансовых механизмов систему транзакций. И вот, в отношении взаимных расчётов между РФ и Ираном замещение SWIFT достигло 100 %, о чём заявил замглавы Центрального банка Ирана Мохсен Карими.

По словам господина Карими, Москве и Тегерану больше не требуется Швейцария (штаб-квартира SWIFT находится именно там — прим. ред.) как посредник для выстраивания коммерческих связей друг с другом: страны, по сути, соединили свои банковские системы и рассчитываются в национальных валютах, минуя «токсичные» резервные валюты, на которых и держится SWIFT.

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Проще говоря, непродуманные решения коллективного Запада, как и предупреждали политиков их советники и аналитики, запустили цепную реакцию, которая неизбежно приведёт к формированию новой системы обеспечения финансовых транзакций. И государствами, которые первыми внедрят у себя эту систему, станут члены БРИКС. Собственно, в том числе поэтому в БРИКС, который с 1 января этого года насчитывает в себе 10 членов, и стремятся десятки государств.

#россия #финансы #политика #экономика #иран
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