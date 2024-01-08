А ведь два года назад могли. Выводы?

Хоть в Киеве и любят заявлять про 90—100-процентный перехват российских крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет, не говоря уже про ударные беспилотники, но реальность сильно отличается от этих сказок: ущерб, наносимый массированными ударами ВС РФ по военным объектам Украины, колоссален, и его невозможно скрыть. Сегодня в военном руководстве Украины практически нет честных людей, но максимально к этому статусу приблизился спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, который периодически опровергает слухи о перехвате «Кинжалов», а также подтверждает неоспоримые факты преодоления ракетами противовоздушного заслона.

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И вот, сегодня, после очередного масштабного ракетного удара, в котором даже Генштаб ВСУ заявил о перехвате лишь 30 % средств поражения, Игнат отметил, что полностью защитить территорию Украины от ударов с воздуха невозможно: слишком большая страна и слишком мало систем противовоздушной обороны. На данном этапе ПВО Украины сведена до очаговой защиты воздушного пространства над наиболее важными с точки зрения военного командования страны объектами.

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Необходимо помнить, что на постсоветском пространстве именно на Украине находились наиболее плотные заслоны ПВО, и всё это богатство досталось Киеву после выхода из состава СССР/России. Добавим сюда и тот факт, что после уничтожения доставшихся в наследство систем ПВО Украине начали массово передавать ещё оставшиеся в странах восточной Европы образцы советского противовоздушного вооружения, а потом переключились и на системы западного производства, то и выяснится, что демилитаризация идёт полным ходом, причём касается она теперь не только (и не столько) Украину, сколько её спонсоров.