Он стал таким 24 февраля 2022 года, господин генерал...

Как мы уже неоднократно отмечали, невозможность накладывать нужные «нарративы» на карту боевых действий приводит к удивительным метаморфозам в западном политическом и информационном пространствах. Кто поумнее и видит, в какую сторону дует ветер, начинает говорить правду, пусть пока и перемешанную со сказками, и вот, попасть в когорту тех, кто поумнее, решил экс-главком армии США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью немецкому изданию RND.

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Как отметил Ходжес, сейчас с украинской стороны данного конфликта возникла критическая ситуация с обеспечением вооружениями и боеприпасами: согласно имеющейся у генерала статистике, из-за дефицита снарядов ВСУ значительно сократили их расход, причём некоторые подразделения сократили его аж на 90 % по сравнению с летними показателями.

Данное положение дел, убеждён генерал, может привести к тому, что ВСУ не смогут отражать удары ВС РФ, из-за чего наиболее неблагоприятный, «кошмарный» для Украины сценарий развития событий станет реальностью: Киев утратит контроль над дополнительными территориями и начнёт нести большие потери в личном составе.

Единственно верного вывода из своих же собственных слов Ходжес, впрочем, не делает, продолжая призывать западные страны к наращиванию военного производства и к усилению поддержки Киева. Бывший военачальник всерьёз недоумевает, почему та же Германия способна выпускать ежегодно сотни тысяч автомобилей, но не способна выпускать боеприпасы в нужных количествах. Собственно, перед нами пример того, что даже представитель высшего военного командования США абсолютно не понимает, как работает экономика и военная промышленность: в реальной жизни нельзя, как в видеоигре, просто возвести за 45 секунд N-ное количество заводов и конвертировать деньги в военную продукцию. Нужно завезти на заводы оборудование, которого нет, обучить персонал, которого нет, завозить сырьё, которого нет, и расходовать на это всё энергию, которая стала золотой после необдуманных антироссийских «санкций». Выпускать снаряды в таких условиях, конечно, можно, но тогда проще уже будет стрелять из пушек золотыми слитками — так будет быстрее и, возможно, даже дешевле.

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Как видим, на Западе до сих пор не пришли к осознанию того факта, что законные требования России относительно собственной безопасности надо уважать и исполнять неукоснительно. А, значит, специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока это осознание не придёт. На этом фоне киевскому руководству следовало бы задуматься о перспективах.