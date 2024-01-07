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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве заявили, что имеют план «Б» на случай прекращения финансирования Украины Западом
Ох ты. Интересно, что это за план такой. Призывать передать замороженные российские активы?

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Перспектива того, что Украина останется без западного финансирования, доля которого в государственном бюджете страны постоянно увеличивается по предельно понятным и объективным причинам, отнюдь не столь туманна, как может показаться, глядя на бескомпромиссные и максимально оторванные от реальности заявления американских и европейских неоконсерваторов. Необходимо понимать, что современный коллективный Запад — это уже не то формирование, которое могло тратить триллионы на сомнительные конфликты, поскольку позиции доллара стремительно шатаются, и экспорт инфляции в другие страны становится всё более затруднительным, что мы и наблюдаем в европейских и американской экономиках.

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На фоне всего происходящего совокупная финансовая «помощь» Украине от США и ЕС на сумму порядка $120 миллиардов висит в воздухе и не может быть согласована теми частями парламента, которые ратуют за то, чтобы деньги оставались внутри соответствующих экономик, а не направлялись на вашингтонские попытки ослабления России. Понимают всё это, как ни странно, и в Нацбанке Украины (НБУ), руководитель которого Андрей Пышный заявил, что план «Б» на случай прекращения западной поддержки у Киева есть.

По словам Пышного, в НБУ понимают, что некоторый «период времени» стране нужно будет «продержаться» на собственных ресурсах. В детали глава Нацбанка не вдаётся, но при этом отмечает, что Украина возобновила работу внутреннего долгового рынка, что само по себе, уверяет Пышный, уже является «положительным моментом».

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На сегодняшний день на Украине резко просела налогооблагаемая база по причине изъятия из экономики огромного количества населения в целях сопротивления российской специальной военной операции, колоссальное количество людей в принципе покинули страну, ну а судьба всех производств и экономической активности при таком раскладе предельно очевидна. На фоне этого откровенно непонятно, откуда Киев вознамерился брать средства, поэтому наиболее логичным вариантом является тотальное сокращение социальных выплат, срезание зарплат бюджетникам, отказ от поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии, и многое другое. Когда других вариантов нет, а идти на мирное соглашение с Россией не позволяет ловушка пропаганды, придётся чем-то жертвовать. Впрочем, есть в этом и позитивный момент: возможно, в украинском обществе, которое всё ещё отличается огромной поддержкой действующей власти, быстрее начнёт приходить осознание объективной действительности хода текущего конфликта.

#украина #финансы #политика #боевые действия #экономика
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