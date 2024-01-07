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Несмотря на то, что практически весь Евросоюз входит в НАТО, штаб-квартиры этих организаций находятся в одном городе, а их сотрудники чуть ли не ходят друг к другу в гости, разговоры о необходимости создания отдельной от НАТО общеевропейской армии не просто не утихают, а напротив — набирают обороты. Так, например, сегодня министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что если Евросоюз хочет быть защитником мира и иметь возможность проводить эффективную внешнюю политику, то ему требуются собственные объединённые вооружённые силы.
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Примечательно, что Таяни, по сути, выразил неуверенность (и совершенно справедливо) в способности Североатлантического альянса защитить интересы европейских государств в реалиях присутствия на геополитической арене уже сразу нескольких «тяжеловесов», поэтому, собственно, Евросоюзу и необходимы собственные войска.
По словам главы МИД Италии, эта армия будет заниматься «миротворчеством» и «сдерживанием»: создавать из неё армию вторжения куда бы то ни было итальянский министр иностранных дел не предлагает.
Каким образом, впрочем, эта европейская армия будет финансироваться, по какому принципу будет комплектоваться, откуда для неё будет браться вооружение, которое страны-члены ЕС/НАТО за последние два года успешно демилитаризовали с помощью ВС РФ на Украине, и насколько эта идея популярна в обществе, господин Таяни не уточняет. И в самом деле, если начать честно и открыто давать ответы на эти непростые вопросы, то можно внезапно осознать, что проект нереализуем.