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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Италии заявил о необходимости создания общеевропейских вооружённых сил
Кто, как, чем, за какие деньги и, главное в какой перспективе будет эту армию создавать и экипировать, глава МИД Италии предпочёл не уточнять. А то можно ненароком прийти к неприятному выводу.

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Несмотря на то, что практически весь Евросоюз входит в НАТО, штаб-квартиры этих организаций находятся в одном городе, а их сотрудники чуть ли не ходят друг к другу в гости, разговоры о необходимости создания отдельной от НАТО общеевропейской армии не просто не утихают, а напротив — набирают обороты. Так, например, сегодня министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что если Евросоюз хочет быть защитником мира и иметь возможность проводить эффективную внешнюю политику, то ему требуются собственные объединённые вооружённые силы.

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Примечательно, что Таяни, по сути, выразил неуверенность (и совершенно справедливо) в способности Североатлантического альянса защитить интересы европейских государств в реалиях присутствия на геополитической арене уже сразу нескольких «тяжеловесов», поэтому, собственно, Евросоюзу и необходимы собственные войска.

По словам главы МИД Италии, эта армия будет заниматься «миротворчеством» и «сдерживанием»: создавать из неё армию вторжения куда бы то ни было итальянский министр иностранных дел не предлагает.

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Каким образом, впрочем, эта европейская армия будет финансироваться, по какому принципу будет комплектоваться, откуда для неё будет браться вооружение, которое страны-члены ЕС/НАТО за последние два года успешно демилитаризовали с помощью ВС РФ на Украине, и насколько эта идея популярна в обществе, господин Таяни не уточняет. И в самом деле, если начать честно и открыто давать ответы на эти непростые вопросы, то можно внезапно осознать, что проект нереализуем.

#политика #нато #евросоюз
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