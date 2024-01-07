Кто имеет хоть минимальное критическое мышление, понимает, что Украина в этом конфликте не одерживала верх ни на мгновение.

Текущий вооружённый конфликт на Украине является самым запропагандированным со стороны Запада за последние несколько десятилетий, если не самым вообще. Регулярное перевирание фактов, выдача своих фантазий за действительность, выставление договорных процессов как побед ВСУ, абсолютное непонимание стратегического подхода ВС РФ и выдача его как слабости. Теперь же, когда врать стало невозможно — карта боевых действий вынуждает западную прессу в лучшем (для Киева и западных столиц) случае говорить о «тупике» — то ради сохранения хоть какого-то доверия аудитории приходится заявлять правду: Россия одерживает в конфликте пусть и неторопливую, но уверенную победу, и если США и НАТО не смогут призвать из воздуха оружия на триллионы долларов, то вектор движения этого конфликта не изменится, и закончится всё понятным образом.

реклама

И вот, французский политик и лидер оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил, тех, кто оправдывают продолжение оказания Киеву военной «помощи» во лжи, глупости и пропаганде. По словам политика, западные (в данном случае французские) средства массовой информации и приглашаемые ими «аналитики» уже без малого два года намеренно лгут о состоянии дел на линии боевого соприкосновения. Теперь, когда факты и объективная реальность «настигли вас», продолжает Филиппо, в СМИ не знают, как вывернуться и избавиться от заведомо ложных нарративов.

Как отметил политик, именно такие аналитики предрекали России распад ещё в марте 2022 года, и именно они утверждали, что с помощью НАТО Украина обязательно одержит победу.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сейчас на Западе не могут придумать ничего лучше, как продолжить давить на педаль акселератора: поставлять больше оружия, которого физически нет, давать Киеву больше денег, которые надо согласовать, а не получается, и вводить больше незаконных антироссийских рестрикций («санкций»), которые, как уже поняли даже самые ярые представители западного неоконсервативного политического истеблишмента, мягко говоря, не работают, особенно, если тот, кто вводит «санкции», сам первым же бежит их обходить, боясь потерять колоссальный (а во многих случаях основной) рынок сбыта своей продукции.