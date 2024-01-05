Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-советник Кучмы заявил о риске краха ВСУ и начала гражданской войны на Украине
А с 2014 по 2022 год что происходило, позвольте поинтересоваться?

реклама

После того как исход конфликта на Украине стал очевиден уже всем, хотя вектор его движения был неизменен с первого же дня начала российской специальной военной операции, некоторые украинские политические деятели, сообразившие, что надо перехватывать нарратив и инициативу по его продвижению, стали заниматься «правдорубством».

реклама

Среди таковых, например, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, который активно ведёт свой видеоблог с комментариями относительно политической ситуации вокруг украинского кризиса. Соскин пришёл к выводу, что действующей киевской власти необходимо срочно отменять непопулярное в стране военное положение и переходить к переговорам с Москвой.

По мнению политолога, на сегодняшний день именно эти задачи являются основными для Украины, потому что если они не будут претворены в жизнь, то государство ждёт «полный крах» как в экономическом, так и в военном отношении, причём коллапс, считает Соскин, будет столь стремителен, что от шокового состояния в стране вспыхнет гражданская война. Призыв полумиллиона человек Соскин счёт бесчеловечным решением, которое лишь сильнее загоняет Украину в безвыходную ситуацию.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Мы сейчас не будем говорить банальные вещи о том, что гражданская война на Украине продолжалась с лета 2014 года по 24 февраля 2022 года, после чего она переросла в российскую специальную военную операцию. Важно лишь понимать, что украинский политический класс как гражданскую войну этот конфликт не воспринимал раньше и не воспринимает и по сей день. К вопросу о том, есть ли о чём Москве вести диалог с этими людьми, или же сначала должна произойти их полная замена — от основания до крыши.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Отставной генерал ВСУ Кривонос объяснил, что будет означать для Украины повторный заход ВС РФ в Черниговскую область
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
79
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
79
О советском ударном самолёте МиГ-27
6
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
57
Три отличных фильма о роботах с искусственным интеллектом
10
GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 2070 – стоит ли покупать старую видеокарту на Авито за 22 000р
8
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
1
Почему САУ Коалиция осталась с одним стволом и какие преимущества даёт применение сразу двух стволов
4
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
4
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1

Сейчас обсуждают

Yilec
23:08
Правильно, с американцами надо как с животными - всё на примере показывать. Что будет, если они нагадят Китаю. https://www.youtube.com/shorts/Llz2RnERFpI
Китай репетирует атаку на американский авианосец с помощью гигантской модели
Robertas Balt
23:04
Пару бомб потеряли прошлом году в каком то городе. Совсем недавно Х101 упал в какой то деревне. Теперь ФАБ.
В Сети показали планирующую бомбу ОФАБ-250 с УМПК в белгородском поле, которая не разорвалась
glavhyilo
22:56
даже киевской области не оставят украине и ещё польшу поделят тоже на куски.До 1997г должно состояние нато быть,остальное денацифицируют.Грубо говоря пока про германию не говорили,с остальными странам...
Mysl Polska: Территория от Харькова до Одессы будет занята РФ для решения вопроса с НАТО
Mostack
22:56
Кому для работы надо - там другие критерии. В большинстве случаев гпу послабее - памяти побольше. Типа 3060х12 . А вот когда нафиг не надо, а если надо то через несколько лет...
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Дмитрий Федорович
22:55
У меня F5. Пока тишина...
Xiaomi выпустила 100-ваттную автомобильную зарядку
Remarc
22:53
на самом деле на п4 даже вин 11 запускали была новость на главной,просто п4 на 775 это не только пресскоты,но и седармиллы,на них вин10 х64 ставится без проблем тк они поддерживают prefetchw,чего нет ...
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Boris Kopyltsov
22:52
Ну про Х2 ты загнул. Пусть будет х1,5. Реальные х1.5 это 4060@8 против 4070@12, а 4060@16 между ними. А для работы, лишние 4Гб памяти дадут больше чем разница между 4060 и 4070.
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Алма Рысжанова (Рахимжанова)
22:51
Да на этом фейке я тогда и рассорился с сестрой из Америки. Я оказался не прав ибо распятый ребенок был фейк, спасибо телевизор
Аналитики Army Recognition: сбить российский «Кинжал» пока невозможно даже теоретически
Рустам Алиев
22:50
Смогут ли они реализовать такой объём продукции?
Изображение новых умных часов Garmin появилось на официальном форуме поддержки
glavhyilo
22:48
коли их Вова.
Генерал Кривонос: У РФ достаточно ракет для атаки всей инфраструктуры Украины и по многу раз
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем