А с 2014 по 2022 год что происходило, позвольте поинтересоваться?

После того как исход конфликта на Украине стал очевиден уже всем, хотя вектор его движения был неизменен с первого же дня начала российской специальной военной операции, некоторые украинские политические деятели, сообразившие, что надо перехватывать нарратив и инициативу по его продвижению, стали заниматься «правдорубством».

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Среди таковых, например, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, который активно ведёт свой видеоблог с комментариями относительно политической ситуации вокруг украинского кризиса. Соскин пришёл к выводу, что действующей киевской власти необходимо срочно отменять непопулярное в стране военное положение и переходить к переговорам с Москвой.

По мнению политолога, на сегодняшний день именно эти задачи являются основными для Украины, потому что если они не будут претворены в жизнь, то государство ждёт «полный крах» как в экономическом, так и в военном отношении, причём коллапс, считает Соскин, будет столь стремителен, что от шокового состояния в стране вспыхнет гражданская война. Призыв полумиллиона человек Соскин счёт бесчеловечным решением, которое лишь сильнее загоняет Украину в безвыходную ситуацию.

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Мы сейчас не будем говорить банальные вещи о том, что гражданская война на Украине продолжалась с лета 2014 года по 24 февраля 2022 года, после чего она переросла в российскую специальную военную операцию. Важно лишь понимать, что украинский политический класс как гражданскую войну этот конфликт не воспринимал раньше и не воспринимает и по сей день. К вопросу о том, есть ли о чём Москве вести диалог с этими людьми, или же сначала должна произойти их полная замена — от основания до крыши.