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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генерал ВСУ объяснил, с какой целью ВС РФ осуществляют массированные комбинированные удары по Украине
А то вдруг кто-то до сих пор не понял.

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С 29 декабря ВС РФ возобновили нанесение массированных ракетных и беспилотных ударов по объектам военного и двойного назначения на Украине. Будут удары продолжаться или нет, никто нам, естественно, не скажет, но в командовании ВСУ справедливо готовятся к худшему сценарию. В частности, сегодня командующий Объединёнными силами ВСУ генерал Сергей Наев объяснил, с какой целью российские войска осуществляют массированные удары.

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По словам военачальника, это делается с целью перегрузки и истощения систем ПВО украинской столицы. Как отметил Наев, запасов ракет у мобильных сил ПВО Киева хватит ещё на «несколько мощных атак», после чего они будут истощены. В перспективе, добавил генерал, Украине необходима дальнейшая поддержка со стороны коллективного Запада как единственного источника вооружений и боеприпасов для ВСУ.

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Естественно, Наев не стал чураться возможности повторить полностью оторванный от реальности тезис о том, что 90 % атаковавших Киев ракетных средств поражения были перехвачены системой противовоздушной обороны. Зачем киевское руководство постоянно обманывает в первую очередь собственное население, откровенно говоря, непонятно: чем больше лжи, тем тяжелее потом будет узнавать правду.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз
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