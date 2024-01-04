А то вдруг кто-то до сих пор не понял.

С 29 декабря ВС РФ возобновили нанесение массированных ракетных и беспилотных ударов по объектам военного и двойного назначения на Украине. Будут удары продолжаться или нет, никто нам, естественно, не скажет, но в командовании ВСУ справедливо готовятся к худшему сценарию. В частности, сегодня командующий Объединёнными силами ВСУ генерал Сергей Наев объяснил, с какой целью российские войска осуществляют массированные удары.

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По словам военачальника, это делается с целью перегрузки и истощения систем ПВО украинской столицы. Как отметил Наев, запасов ракет у мобильных сил ПВО Киева хватит ещё на «несколько мощных атак», после чего они будут истощены. В перспективе, добавил генерал, Украине необходима дальнейшая поддержка со стороны коллективного Запада как единственного источника вооружений и боеприпасов для ВСУ.

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Естественно, Наев не стал чураться возможности повторить полностью оторванный от реальности тезис о том, что 90 % атаковавших Киев ракетных средств поражения были перехвачены системой противовоздушной обороны. Зачем киевское руководство постоянно обманывает в первую очередь собственное население, откровенно говоря, непонятно: чем больше лжи, тем тяжелее потом будет узнавать правду.