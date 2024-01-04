Что конкретно были за ракеты, пока не уточняется.

Крымский полуостров является одной из ключевых локаций с военной точки зрения: здесь размещены как военные склады, так и военные аэродромы, не говоря уже о кораблях Черноморского флота, поэтому когда вооружённые силы Украины регулярно осуществляют попытки нанесения ударов по объектам на полуострове, это, в отличие от неизбирательного и, по сути, террористического обстрела центра Белгорода, хотя бы имеет смысл с тактической точки зрения.

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Вот и сегодня, буквально полчаса—час назад в Крыму прозвучала сирена воздушной тревоги, сопровождавшаяся работой систем противовоздушной обороны. Практически сразу после окончания атаки и её отражения Минобороны России выступило с заявлением, в котором сообщило о перехвате десяти авиационных управляемых ракет.

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В детали российское оборонное ведомство не вдаётся, поэтому на данном этапе неизвестно, что конкретно это были за ракеты. Не исключено, что речь идёт о британо-французских Storm Shadow/SCALP.