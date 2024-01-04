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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Индия опровергла сообщения прессы о поставках артиллерийских снарядов Украине
Потому что это была бы вопиющая наглость.

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На днях в средствах массовой информации появились сведения о том, что Индия якобы передала для нужд ВСУ неизвестное количество артиллерийских снарядов. Учитывая, что Индия является, по сути, одним из ключевых если не союзников, то как минимум близких дружественных России государств, то подобный информационный «вброс» оказался весьма болезненным для тех, кто до сих пор, по прошествии почти двух лет конфликта, не научился следовать информационной гигиене.

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В итоге сегодня официальному представителю МИД Индии Рандхиру Джайсвалу пришлось на официальном уровне опровергать информацию прессы. По словам господина Джайсвала, Индия не отправляла артиллерийские снаряды на Украину, а публикуемая в СМИ информация не соответствует действительности.

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Информационный вброс возник на фоне опубликованных якобы со стороны ВСУ фотографий, на которых можно заметить артиллерийские снаряды 155-го калибра с отметками, свидетельствующими о его индийском происхождении. Здесь необходимо понимать, что Индия могла продать свои снаряды третьим странам, а уже оттуда странам коллективного Запада удалось их выкупить и поставить Киеву. Вариантов, на самом деле, масса.

#россия #украина #политика #боевые действия #индия
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