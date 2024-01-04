Поэтому в Киеве, дескать, верят только в план «А».

Огромное количество текстов было написано и не менее огромное количество речей было произнесено на тему тотальной зависимости Украины от Запада в военном и финансовом аспектах. Всё оружие, что сейчас есть у ВСУ, за исключением стрелкового, которого осталось в стране в наследство от СССР/России ещё на несколько боевых действий, а также «гаражной» сборки FPV дронов, привезено из стран коллективного Запада. Ситуация, в которой находится Украина, всем понятна, и не скрывают этого и в самом Киеве.

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Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, беседуя с журналистами американского телеканала CNN, заявил, что у Киева нет плана «Б» на случай, если Запад даже сократит оказание военной «помощи», не говоря уже о том, если он полностью её прекратит. По этой причине, добавил Кулеба, на Украине «уверены» в том, что продолжит работать план «А».

Что Кулеба имеет в виду под планом «А», не вполне понятно, но логично предположить, что под ним подразумевается продолжение безмерной поддержки Украины со стороны стран-спонсоров. Уверенность — это, конечно, замечательно, но помимо эмоций есть ещё и суровая статистика, согласно которой, демилитаризации в рамках специальной военной операции подверглись не только ВСУ, но и арсеналы европейских стран.

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Что до США, то оружия у Вашингтона ещё огромное количество, и именно от него зависит то, как долго ещё будет продолжаться оказание Украиной сопротивления. И вот здесь необходимо пристально следить за политическим процессом за океаном: пока что Конгресс противится выделению $61 миллиарда на «помощь» Киеву, но ситуация весьма нестабильна — паника, окутавшая коллективный Запад на фоне хода развития конфликта на Украине, может послужить сильным толчком к принятию безрассудных решений.