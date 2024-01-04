Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве заявили, что не опасаются коллапса энергосистемы в случае возможных ударов ВС РФ
Вряд ли такая примитивная манипуляция сработает.

реклама

Метаморфозы, которые происходят в Киеве по мере изменения реального положения дел, уже поистине поражают. Пока Россия не наносила массированные ракетные удары, в «Укрэнерго» заявляли, что если они возобновятся, то ситуация будет критической. Теперь же, когда ВС РФ начали наносить удары — пока, правда, по сугубо военным объектам — в руководстве энергокомпании сменили пластинку и заявили, что, по сути, не опасаются возобновления поражения энергообъектов Украины.

реклама

Так, по словам руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, произнесённым им в рамках «телемарафона», даже если Россия «воспользуется» нынешним периодом похолодания, чтобы начать вновь наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, то коллапса в энергосистеме Украины не произойдёт. Как заявил Кудрицкий, страна уже проходила через это испытание: в энергоснабжении могут начаться перерывы и сбои, но коллапса не произойдёт.

Честно говоря, трудно сказать, что Кудрицкий подразумевает под «коллапсом», но не так давно на Украине уже предупреждали население о том, что в случае наступления морозов энергосистема, которую никто за год так толком и не восстановил, будет испытывать критические нагрузки, которые могут привести к необходимости перехода к веерным отключениям электроснабжения. И это, на минуточку, просто на фоне морозов и роста потребления — без учёта ракетных ударов. Необходимо понимать, что прошлогодняя ситуация, на которую ссылается Кудрицкий, была для Украины более благоприятной; сейчас же энергосистема и так уже наполовину разрушена после прошлогодних ударов, и последствия от их возобновления будут куда более тяжёлыми.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На данном этапе нет никаких предпосылок, позволяющих предположить, что в российском военном командовании намерены окончательно обрушить энергосистему Украины, хотя от такой возможности в Москве не отстраняются: именно по этой причине российское руководство говорит, что будет наносить удары как по военной, так и по связанной с ней инфраструктуре. А ничего более связанного с военной инфраструктурой, чем инфраструктура энергетическая и транспортная, в принципе нет.

#украина #политика #психиатрия #энергетика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Совет Украина—НАТО соберётся на внеочередное заседание по теме массированных ударов ВС РФ
В Госдепе США опровергли комментарии прессы об отказе от поддержки Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
28
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
4
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
24
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
37
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
9

Сейчас обсуждают

Шарманщик
00:08
Если капитал для них святое, то почему они себя закапывают?
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
dagnoparte
00:07
8Gb видеопамяти мало? Вы это серьёзно?
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
Kira625
00:05
Что-то во время "Бури в пустыне" и бомбёжек Югославии они так увлечённо не считали на сколько они своих высокотехнологичных ракет настреляли.
Forbes: Россия может себе позволить ракетную атаку ценой в 600 млн долларов, каким был удар 2 января
swr5
00:05
Успел взять выгодно в 2019 г. 5700XT Nitro+ от Sapphire прямо перед мировым криптосумашествием, спасла во время этого бума, теперь стоит на второй машине, отличная карта.
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
REY_B_
00:05
Так всё бабло ушло на "обратные выкупы". О капитализме, т.е. когда производиться качественный продукт, а затем продаётся радостным потребителям, давно забыто и забито. Сейчас совершенно другая идеолог...
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
REY_B_
00:02
При капитализме "капитал", это святое! И глупо это обсуждать! Поэтому для облажавшихся финансистов всегда было готово местечко у городских ворот, с колодками и ящиком тухлых помидор. Чтобы каждый жела...
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
Shatun29
00:02
И чем больше Россия будет одерживать верх на поле боя, тем больше будет таких заявлений.
Президент Казахстана заявил, что без участия России в мире не может быть решена ни одна проблема
Shatun29
00:00
Они такими и были, для них Русские не люди, поэтому и понятие женщины, дети, мирные в отношении Русских эти пидорасы не применяют и не воспринимают нас так. Меня удивляет почему каждый раз все удивляю...
МИД Франции назвал удар ВСУ по Белгороду «законной обороной» Украины
Сергей Куликов
23:59
Вы лукавите. Купил лапоть с виндой - заплатил скрытый платеж по лицензионным отчислениям. Но с тем, что линукс как десктоп общего назначения шиука спорная, спорить не буду:)
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
corsi
23:55
Крысы в руководстве Некроины знают, что пока они воюют - они нужны, не будет войны - им не жить. Вот и впились, как клещи - в народ.
Совет Украина—НАТО соберётся на внеочередное заседание по теме массированных ударов ВС РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем