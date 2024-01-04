Вряд ли такая примитивная манипуляция сработает.

Метаморфозы, которые происходят в Киеве по мере изменения реального положения дел, уже поистине поражают. Пока Россия не наносила массированные ракетные удары, в «Укрэнерго» заявляли, что если они возобновятся, то ситуация будет критической. Теперь же, когда ВС РФ начали наносить удары — пока, правда, по сугубо военным объектам — в руководстве энергокомпании сменили пластинку и заявили, что, по сути, не опасаются возобновления поражения энергообъектов Украины.

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Так, по словам руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, произнесённым им в рамках «телемарафона», даже если Россия «воспользуется» нынешним периодом похолодания, чтобы начать вновь наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, то коллапса в энергосистеме Украины не произойдёт. Как заявил Кудрицкий, страна уже проходила через это испытание: в энергоснабжении могут начаться перерывы и сбои, но коллапса не произойдёт.

Честно говоря, трудно сказать, что Кудрицкий подразумевает под «коллапсом», но не так давно на Украине уже предупреждали население о том, что в случае наступления морозов энергосистема, которую никто за год так толком и не восстановил, будет испытывать критические нагрузки, которые могут привести к необходимости перехода к веерным отключениям электроснабжения. И это, на минуточку, просто на фоне морозов и роста потребления — без учёта ракетных ударов. Необходимо понимать, что прошлогодняя ситуация, на которую ссылается Кудрицкий, была для Украины более благоприятной; сейчас же энергосистема и так уже наполовину разрушена после прошлогодних ударов, и последствия от их возобновления будут куда более тяжёлыми.

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На данном этапе нет никаких предпосылок, позволяющих предположить, что в российском военном командовании намерены окончательно обрушить энергосистему Украины, хотя от такой возможности в Москве не отстраняются: именно по этой причине российское руководство говорит, что будет наносить удары как по военной, так и по связанной с ней инфраструктуре. А ничего более связанного с военной инфраструктурой, чем инфраструктура энергетическая и транспортная, в принципе нет.