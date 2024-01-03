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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новые аргентинские власти подняли тему решения вопроса Фолклендских островов
В 1982 году было мало, ещё захотелось?

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Ещё когда новое руководство Аргентины только избиралось, было понятно, что команда во главе с президентом Хавьером Милеем полностью состоит из популистов, готовых произносить зажигательные речи, которые хотят слышать в аргентинском обществе, но при этом совсем не готовых объяснять, как претворять эти слова в жизнь. Процесс продолжается, и вот, сегодня МИД Аргентины заявило о том, что готово вновь начать переговорный процесс с Британией по принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов.

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Как отметило аргентинское внешнеполитическое ведомство, вот уже 191 год Британия «узурпирует» острова в Южной Атлантике, над которыми Аргентина продолжает признавать свой суверенитет.

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В Буэнос-Айресе знают жажду реванша аргентинцев, которые испытали колоссальное национальное унижение в 1982 году, потерпев сокрушительное поражение от Британии во время боевых действий за установление контроля над Фолклендами, вот и играют на этих примитивных чувствах. Необходимо понимать, что подобные вопросы в современном мире, в котором полностью попраны все международные нормы и договоры, могут решаться только силовым путём. Понятно, что у Аргентины даже близко нет никаких возможностей одолеть даже современную максимально демилитаризованную Британию, поэтому мы вновь возвращаемся к теме безрассудного популизма, которую продвигает свежеизбранное аргентинское правительство, не понимающее, до чего подобные разговоры могут довести. Дилетанты во власти — это всегда опасно.

#политика #великобритания #британия #англия #аргентина
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