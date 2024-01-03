Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД Франции назвал удар ВСУ по Белгороду «законной обороной» Украины
Кто-то удивлён?

реклама

Как мы уже многократно отмечали, страны коллективного Запада столь крепко вляпались в ловушку собственной пропаганды и лжи, что теперь политически не имеют возможности сказать правду. Запад просчитался и с незаконным санкционным давлением на Россию, и с надеждой на то, что Украина каким-то немыслимым способом сможет одержать победу в текущем конфликте, и с «изоляцией» России, и с оценкой российских военно-промышленных (и экономических в целом) возможностей. В общем, по всем фронтам разведка полностью провалена, а замыслы бумерангом ударили по тем, кто их вынашивали.

реклама

Как итог, Вашингтон и европейские столицы продолжают гнуть свою максимально оторванную от реальности линию, причём доходят в этой риторике до таких крайностей, что это уже невозможно комментировать с серьёзным выражением лица. Так, сегодня МИД Франции отказался осудить удар ВСУ по Белгороду из реактивных систем залпового огня в том числе иностранного (чешского) производства, в результате которого погибли 25 человек и ещё больше сотни получили ранения различной степени тяжести.

В представлении официального Парижа, совершённый ВСУ акт — это «законная оборона» в рамках статьи 51 Устава Организации Объединённых Наций.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Следует отметить, что 51 статья Устава ООН, посвящённая праву государств на самостоятельную или коллективную самоборону, настолько устарела в своей формулировке и позволяет выкручивать её в ту сторону, какую надо, что ссылаются на неё в своих целях все, кому не лень. К сожалению, сейчас в мире множатся мнения о том, что миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, а затем после коллапса СССР, требует полной замены. Собственно, данный процесс уже раскручен на полную катушку, и остановить его уже невозможно. Максимум — оттянуть.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #франция
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Лучше оснащены и больше техники: комбат ВСУ призвал соотечественников перестать недооценивать ВС РФ
Президент Казахстана заявил, что без участия России в мире не может быть решена ни одна проблема
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
27
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
4
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
22
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
10

Сейчас обсуждают

scvitaly
19:37
1. То, что объявляется в контрактах - это лишь верхушка айсберга. Всегда есть возможность заключения каких-то доп.соглашений или предоставления каких-то преференций. Количество расходуемого топлива о...
Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
VAKT
19:32
Сейчас тебя линуксоиды замиусят - уж очень они не любят, когда про паршивенькое П.О. линукса говорят в открытую, как оно есть.
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
Truth Sееker
19:31
В июне 2022 года издание «Проект» выпустило расследование «Подмена мест слагаемых», в котором на основе анализа 196 брифингов Минобороны РФ пришло к выводу, что предоставленные им данные часто не соот...
Аналитики: руководство Илона Маска привело к тому, что Twitter подешевел в несколько раз
VAKT
19:31
На Линукс деньги тратятся по иному: на оплату дорогостоящей поддержки - этим и живут профи линукса. И Вы это прекрасно знаете. Я помню как тут один линукс-гуру мне рассказывал как он там может поднять...
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
Ivan Fakov
19:30
Стесняюсь спросить, а как можно изнасиловать того кто может тупо взять и исчезнуть выйдя из программы? Я конечно понимаю что дело шурыгиной живёт и процветает, но тут настолько очевиден неприкрытый пи...
Девушка-подросток стала жертвой виртуального группового изнасилования
VAKT
19:30
А я где-то что-то говорил про свои требования ? Нет. А вот Вы про мои обязанности почему-то говорили.
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
Truth Sееker
19:28
Минуточку, тогда почему Украине нельзя размещать ПВО в городе, а РФ можно?
Медведев обвиняет Зеленского в агрессии после нападения на Белгород
Truth Sееker
19:28
А потом Киев за три дня, ты ещё забыл добавить :D
Медведев обвиняет Зеленского в агрессии после нападения на Белгород
VAKT
19:26
"большом перерасходе" Наша песенка стара, начинай сначала,
Аналитики: руководство Илона Маска привело к тому, что Twitter подешевел в несколько раз
Игорь Виноградов
19:24
Потому что весь форум АМД ломится подобными темами. Разработчики явно забили болт. И проблема в частности у флагманов АМД. Сам сижу на АМД, но читая их форум, думаю что следующая моя видюха будет от н...
NVIDIA против AMD – что не так с Radeon RX 7900 XTX, и почему геймеры выбирают зелёные цвета
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем