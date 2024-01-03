Кто-то удивлён?

Как мы уже многократно отмечали, страны коллективного Запада столь крепко вляпались в ловушку собственной пропаганды и лжи, что теперь политически не имеют возможности сказать правду. Запад просчитался и с незаконным санкционным давлением на Россию, и с надеждой на то, что Украина каким-то немыслимым способом сможет одержать победу в текущем конфликте, и с «изоляцией» России, и с оценкой российских военно-промышленных (и экономических в целом) возможностей. В общем, по всем фронтам разведка полностью провалена, а замыслы бумерангом ударили по тем, кто их вынашивали.

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Как итог, Вашингтон и европейские столицы продолжают гнуть свою максимально оторванную от реальности линию, причём доходят в этой риторике до таких крайностей, что это уже невозможно комментировать с серьёзным выражением лица. Так, сегодня МИД Франции отказался осудить удар ВСУ по Белгороду из реактивных систем залпового огня в том числе иностранного (чешского) производства, в результате которого погибли 25 человек и ещё больше сотни получили ранения различной степени тяжести.

В представлении официального Парижа, совершённый ВСУ акт — это «законная оборона» в рамках статьи 51 Устава Организации Объединённых Наций.

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Следует отметить, что 51 статья Устава ООН, посвящённая праву государств на самостоятельную или коллективную самоборону, настолько устарела в своей формулировке и позволяет выкручивать её в ту сторону, какую надо, что ссылаются на неё в своих целях все, кому не лень. К сожалению, сейчас в мире множатся мнения о том, что миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, а затем после коллапса СССР, требует полной замены. Собственно, данный процесс уже раскручен на полную катушку, и остановить его уже невозможно. Максимум — оттянуть.