Собственно, так было несколько веков, и так и должно быть впредь.

Хотя государства коллективного Запада и стремятся сделать вид, что Россию можно изолировать от мирового сообщества, реальность такова, что сделать это невозможно, и рано или поздно в Вашингтоне, Лондоне, Берлине и Париже это должны будут усвоить и зарубить себе на носу. Слишком прочно РФ встроена в мировую экономику и, как следствие, в политическую систему, и пытаться эту реальность перевернуть с ног на голову — себе дороже, что мы и видим по состоянию экономики Евросоюза, который отрезал себя от российского рынка и дешёвых российских энергоносителей.

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Большая часть мира, впрочем, не страдает дальтонизмом и не видит на месте чёрного белое и наоборот. В частности, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отвечая местной прессе на вопрос о грядущих президентских выборах в России, заявил, что итоги этого политического процесса в РФ будут иметь глобальное значение. По словам Токаева, без участия Москвы невозможно решение ни одной мировой проблемы, а президент Путин фактически формирует глобальную повестку.

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Следует отметить, что президент Казахстана говорит то, что ему выгодно говорить, продолжая при этом играть в многовекторность и заигрывая с Западом. Понятно, что эта ширма многовекторности согласована с Москвой в интересах последней (как мы (да и все, кто вводили рестрикции, тоже) знаем, большая часть незаконных «санкций» обходится Россией именно через Казахстан). Тем не менее, смена миропорядка происходит стремительно, и в перспективе придётся выбирать сторону; и тут главное — не ошибиться с выбором. Что происходит, если ошибиться с выбором, все, пожалуй, уже поняли на наглядном примере.