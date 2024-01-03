Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Казахстана заявил, что без участия России в мире не может быть решена ни одна проблема
Собственно, так было несколько веков, и так и должно быть впредь.

реклама

Хотя государства коллективного Запада и стремятся сделать вид, что Россию можно изолировать от мирового сообщества, реальность такова, что сделать это невозможно, и рано или поздно в Вашингтоне, Лондоне, Берлине и Париже это должны будут усвоить и зарубить себе на носу. Слишком прочно РФ встроена в мировую экономику и, как следствие, в политическую систему, и пытаться эту реальность перевернуть с ног на голову — себе дороже, что мы и видим по состоянию экономики Евросоюза, который отрезал себя от российского рынка и дешёвых российских энергоносителей.

реклама

Большая часть мира, впрочем, не страдает дальтонизмом и не видит на месте чёрного белое и наоборот. В частности, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отвечая местной прессе на вопрос о грядущих президентских выборах в России, заявил, что итоги этого политического процесса в РФ будут иметь глобальное значение. По словам Токаева, без участия Москвы невозможно решение ни одной мировой проблемы, а президент Путин фактически формирует глобальную повестку.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Следует отметить, что президент Казахстана говорит то, что ему выгодно говорить, продолжая при этом играть в многовекторность и заигрывая с Западом. Понятно, что эта ширма многовекторности согласована с Москвой в интересах последней (как мы (да и все, кто вводили рестрикции, тоже) знаем, большая часть незаконных «санкций» обходится Россией именно через Казахстан). Тем не менее, смена миропорядка происходит стремительно, и в перспективе придётся выбирать сторону; и тут главное — не ошибиться с выбором. Что происходит, если ошибиться с выбором, все, пожалуй, уже поняли на наглядном примере.

#россия #политика #казахстан
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Лучше оснащены и больше техники: комбат ВСУ призвал соотечественников перестать недооценивать ВС РФ
Западная пресса пишет о резком снижении рейтинга Зеленского среди украинцев
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
22
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
4
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
22
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
41
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
1

Сейчас обсуждают

si-cat
17:49
К филологии (и к нормам русского языка в частности) это не имеет ни малейшего отношения - чистая политота: https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%9D%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%C...
Успех российского сериала среди украинцев беспокоит Киев
Дмитрий Зяблов
17:49
А в кукуевах в это время кондёры бахали, да обрубок?
На село в Воронежской области упал российский боеприпас: 6 частных строений уничтожено
Елисей Карачев
17:49
Поэтому 9 поколение провалилось, часть без потоков, лишь 9900k был интересен в плане разгона и потоков
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
Шарманщик
17:48
Агрессор, где факты и аргументы?
Медведев обвиняет Зеленского в агрессии после нападения на Белгород
Obscury
17:48
Если попали, а ПВО не сбило, то ждём фото и видео доказательств. У нас же есть спутники там и всякое такое. На слово никому уже нельзя верить. Вот как БДК взорвался все видели и подлодка Ростов-на-Дон...
В ракетном ударе по Киеву участвовало рекордное количество гиперзвуковых «Кинжалов»
Шарманщик
17:46
Вот и хороший повод нашли в ЕС, что бы окончательный болт положить на Украину. Опять Россия виновата?
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
VAKT
17:43
Не в одной площадке дело, сама концепция "куча-мала двигателей" не вызывает доверия. Вы говорите про второй пуск - так он завершился неудачей, разница в том, что до сих пор не говорят, какая причина п...
Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
Obscury
17:43
Дурачки, видимо, думают, что если противоракета летит медленнее ракеты, то она её не догонит. Типа она ей в след летит))). И, видимо, думают, что ракета на всех этих махах суперманевренная. Я вот знач...
В ракетном ударе по Киеву участвовало рекордное количество гиперзвуковых «Кинжалов»
Шарманщик
17:42
Украинцам понравилось потому что у них это и не пропадало, то что в фильме показано. Так сказать будни украинцев.
Успех российского сериала среди украинцев беспокоит Киев
Truth Sееker
17:39
Зато есть вера в пропагандистскую помойку, мощно :D
Медведев обвиняет Зеленского в агрессии после нападения на Белгород
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем