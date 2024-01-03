Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лучше оснащены и больше техники: комбат ВСУ призвал соотечественников перестать недооценивать ВС РФ
Потому что в таком случае получается, что в ВСУ совсем бездари служат.

реклама

Текущий вооружённый конфликт на Украине примечателен тем, что украинская сторона как дилетант делает ставку на «пиар» и громкие заголовки, обеспечивающие ей «победы» в краткосрочной перспективе, в то время как российская сторона как профессионал следует своей долгосрочной стратегии, под которую и формирует боевые задачи. Будучи самым запропагандированным со стороны Запада конфликтом за, пожалуй, всю историю человечества, специальная военная операция на Украине на протяжении целого года выдавалась в американской и европейской прессе как провал ВС РФ и демонстрацию сверхчеловеческих способностей ВСУ.

реклама

Понятно, что в подобных материалах пресса даже не думала углубляться в стратегический план российского руководства, поэтому когда ситуация закономерно и предсказуемо стала развиваться не по плану — и речь идёт о провале так называемого контрнаступления ВСУ — повестка стала резко меняться. С опозданием, но смена повестки добралась и до Киева. Так, командир батальона штурмовой бригады ВСУ под позывным «Ролло» в рамках интервью журналистам призвал соотечественников перестать недооценивать противника — ВС РФ.

Как отметил комбат, российские войска не просто ничем не хуже ВСУ, а наоборот — даже лучше: имеют более высокотехнологичное оснащение, обладают большим количеством техники, более современным оружием, качественной экипировкой. «Ролло» справедливо призвал журналистов перестать таким образом унижать ВСУ, ведь получается, что если украинская армия сражается «с лохами» и не может одержать победу, то кем тогда является она?

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Офицер ВСУ прямым текстом заявил, что ВС РФ сильнее, лучше обеспечены и оснащены, а тем, кто продолжает верить в обратное, порекомендовал выключить телемарафон Зеленского и никогда больше его не смотреть.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Западная пресса пишет о резком снижении рейтинга Зеленского среди украинцев
Президент Казахстана заявил, что без участия России в мире не может быть решена ни одна проблема
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
22
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
4
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
22
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
41
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
1

Сейчас обсуждают

si-cat
17:49
К филологии (и к нормам русского языка в частности) это не имеет ни малейшего отношения - чистая политота: https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%9D%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%C...
Успех российского сериала среди украинцев беспокоит Киев
Дмитрий Зяблов
17:49
А в кукуевах в это время кондёры бахали, да обрубок?
На село в Воронежской области упал российский боеприпас: 6 частных строений уничтожено
Елисей Карачев
17:49
Поэтому 9 поколение провалилось, часть без потоков, лишь 9900k был интересен в плане разгона и потоков
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
Шарманщик
17:48
Агрессор, где факты и аргументы?
Медведев обвиняет Зеленского в агрессии после нападения на Белгород
Obscury
17:48
Если попали, а ПВО не сбило, то ждём фото и видео доказательств. У нас же есть спутники там и всякое такое. На слово никому уже нельзя верить. Вот как БДК взорвался все видели и подлодка Ростов-на-Дон...
В ракетном ударе по Киеву участвовало рекордное количество гиперзвуковых «Кинжалов»
Шарманщик
17:46
Вот и хороший повод нашли в ЕС, что бы окончательный болт положить на Украину. Опять Россия виновата?
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
VAKT
17:43
Не в одной площадке дело, сама концепция "куча-мала двигателей" не вызывает доверия. Вы говорите про второй пуск - так он завершился неудачей, разница в том, что до сих пор не говорят, какая причина п...
Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
Obscury
17:43
Дурачки, видимо, думают, что если противоракета летит медленнее ракеты, то она её не догонит. Типа она ей в след летит))). И, видимо, думают, что ракета на всех этих махах суперманевренная. Я вот знач...
В ракетном ударе по Киеву участвовало рекордное количество гиперзвуковых «Кинжалов»
Шарманщик
17:42
Украинцам понравилось потому что у них это и не пропадало, то что в фильме показано. Так сказать будни украинцев.
Успех российского сериала среди украинцев беспокоит Киев
Truth Sееker
17:39
Зато есть вера в пропагандистскую помойку, мощно :D
Медведев обвиняет Зеленского в агрессии после нападения на Белгород
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем