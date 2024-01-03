Потому что в таком случае получается, что в ВСУ совсем бездари служат.

Текущий вооружённый конфликт на Украине примечателен тем, что украинская сторона как дилетант делает ставку на «пиар» и громкие заголовки, обеспечивающие ей «победы» в краткосрочной перспективе, в то время как российская сторона как профессионал следует своей долгосрочной стратегии, под которую и формирует боевые задачи. Будучи самым запропагандированным со стороны Запада конфликтом за, пожалуй, всю историю человечества, специальная военная операция на Украине на протяжении целого года выдавалась в американской и европейской прессе как провал ВС РФ и демонстрацию сверхчеловеческих способностей ВСУ.

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Понятно, что в подобных материалах пресса даже не думала углубляться в стратегический план российского руководства, поэтому когда ситуация закономерно и предсказуемо стала развиваться не по плану — и речь идёт о провале так называемого контрнаступления ВСУ — повестка стала резко меняться. С опозданием, но смена повестки добралась и до Киева. Так, командир батальона штурмовой бригады ВСУ под позывным «Ролло» в рамках интервью журналистам призвал соотечественников перестать недооценивать противника — ВС РФ.

Как отметил комбат, российские войска не просто ничем не хуже ВСУ, а наоборот — даже лучше: имеют более высокотехнологичное оснащение, обладают большим количеством техники, более современным оружием, качественной экипировкой. «Ролло» справедливо призвал журналистов перестать таким образом унижать ВСУ, ведь получается, что если украинская армия сражается «с лохами» и не может одержать победу, то кем тогда является она?

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Офицер ВСУ прямым текстом заявил, что ВС РФ сильнее, лучше обеспечены и оснащены, а тем, кто продолжает верить в обратное, порекомендовал выключить телемарафон Зеленского и никогда больше его не смотреть.