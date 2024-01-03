Рейтинг, впрочем, всё равно слишком высок.

К началу 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подошёл с катастрофическим рейтингом и критически низким уровнем одобрения своей деятельности: по сути, ни одно предвыборное обещание, включая остановку боевых действий на Донбассе, им выполнено не было. Затем 24 февраля случилась российская специальная военная операция, которая, вопреки логике, не обрушила позиции Зеленского окончательно справедливым пониманием населения того, что президент довёл страну до прямого вооружённого конфликта с военной сверхдержавой, а наоборот — стала для Зеленского подарком судьбы и безосновательно возвела главу украинского государства в сознании соотечественников чуть ли не в ранг мессии и защитника нации.

реклама

Особенно активно эта пропаганда стала раскручиваться после добровольного отвода российских войск из-под Киева в рамках договорённости, достигнутой на стамбульских переговорах. Зеленский тут же выдал отвод российских войск за победу ВСУ, при том, что никакого реального военного поражения ВС РФ на севере Украины не потерпели, а просто вышли по приказу. Впоследствии за великие победы ВСУ было безосновательно выдано отступление ВС РФ из Харьковской и правобережной части Херсонской областей на заранее оборудованные рубежи. Во многом киевская власть до сих пор держится на плаву именно на этих сказках, и продолжалось бы это и по сей день, если бы не принятое в Киеве решение, от которого его отговаривали все, кто имеют хотя бы минимальное представление о боевых действиях.

Речь, конечно же, идёт о так называемом контрнаступлении, которое в итоге застряло в полосе обеспечения российской выстроенной обороны вдоль всей линии боевого соприкосновения, не достигло даже плана минимум и в целом полностью провалилось, став главным поражением ВСУ и главной победой ВС РФ на сегодняшний день в рамках специальной военной операции. На фоне этих событий уровень одобрения деятельности Зеленского и его команды среди украинцев стал заметно снижаться, о чём сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Согласно статье в издании, которое намеренно ссылается на украинский институт изучения общественного мнения, дабы не быть заподозренным в предвзятости, уровень поддержки президента Украины сократился с 98 % в первые месяцы боевых действий до 60 % сегодня. Обозреватель Corriere della Sera полагает, что население страны устало от конфликта.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Издание не торопится с выводами, да и в целом необходимо понимать, что 60-процентный уровень поддержки — это запредельно высокий показатель, учитывая всё то, до чего Украину довела политика Владимира Зеленского и его команды. Вероятно, если боевые действия затянутся ещё на год, а уходить со своего поста Зеленский явно не намерен, отменяя выборы на фоне боевых действий, то имеет смысл вернуться к вопросу рейтингов через год. Если, конечно, за это время не случится никаких радикальных изменений на линии боевого соприкосновения.