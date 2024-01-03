Звонить надо не в Лондон, а в Кремль, господин президент.

С 29 декабря ВС РФ возобновили нанесение массированных ракетных ударов по военной и сопутствующей ей инфраструктуре Украины. В указанный день был осуществлён крупнейший комбинированный удар с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов, целями которого стали объекты практически во всех крупных городах Украины. Затем интенсивность ударов снизилась, а вчера утром был осуществлён массированный удар по объектам в Киеве и Харькове.

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Нетрудно догадаться, что киевское руководство, равно как и его западные покровители, сейчас в состоянии паники. Так, президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Британии Риши Сунаком и рассказал ему, что за пять дней — с 29 декабря по 2 января включительно — ВС РФ выпустили по Украине более 300 ракет различных типов и более 200 ударных беспилотников «Герань-2», которые в Киеве по привычке, хоть это давно уже неактуально, но продолжают именовать «Shahed» по названию иранского беспилотника, послужившего образцом для нынешних российских БПЛА данного типа.

По словам Зеленского, ещё ни одно государство «не отбивало» удары такого масштаба. Также президент Украины зачем-то повторил ложь генштаба ВСУ о том, что системам ПВО Киева удалось сбить аж десять гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые, как известно, не сбиваются в принципе, в чём и заключается смысл их применения.

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В общем, слова спичрайтеров Зеленского пусть остаются на их совести, тем более что их смысл прост, и глава украинского государства его даже не скрывает: Западу необходимо предоставить Украине больше систем ПВО и больше ракет к ним, потому что «если не сделать этого на Украине, то российский террор продолжит распространяться по Европе и по миру». Всерьёз воспринимать заявления Зеленского уже почти невозможно, поскольку ему надо не с Лондоном разговаривать, а звонить в Кремль, возможно, через посредников в лице Китая или Саудовской Аравии. Глядишь, о чём-нибудь ещё пока можно будет договориться.