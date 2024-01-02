Украине опять почему-то все всё должны. Она же почему-то не должна ничего и никому.

После сегодняшнего массированного ракетного удара по военным объектам в Киеве украинское руководство, как бы это помягче выразиться, впало в панику. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба со свойственной действующим киевским функционерам наглостью потребовал от западных «союзников» выполнения не одной, не двух, а сразу пяти «хотелок».

реклама

По словам Кулебы, Западу необходимо скорее передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, предоставить все возможные беспилотные летательные аппараты, передать дальнобойные ракеты, прекратить контакты с российскими дипломатами и, наконец, передать замороженные российские активы на $300 миллиардов.

Как мы видим, риторика киевского руководства по мере усугубления ситуации не спускается с небес на землю, а наоборот, улетает всё дальше в область фантазий. Господину Кулебе необходимо понимать, что коллективный Запад и так уже передал Украине практически всё, что только мог, и это никак не изменило вектор движения текущего конфликта. А поскольку проект прогорает, то дальше вкладываться в него западные страны будут только из политических соображений, у которых ещё будут безвозвратные последствия.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Паника в Киеве вызвана тем фактом, что сегодняшний ракетный удар ВС РФ, вопреки заявлениям Генштаба ВСУ, на которые уже невозможно обращать внимание кроме как в юмористических целях, практически не встретил сопротивления со стороны систем ПВО. Бытует логичное мнение, что часть пусковых установок ПВО была уничтожена гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а те установки, что остались, критически недоукомплектованы снарядами и зенитными ракетами.