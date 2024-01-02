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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Украины потребовал от Запада увеличить поставки средств ПВО и передать замороженные российские активы
Украине опять почему-то все всё должны. Она же почему-то не должна ничего и никому.

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После сегодняшнего массированного ракетного удара по военным объектам в Киеве украинское руководство, как бы это помягче выразиться, впало в панику. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба со свойственной действующим киевским функционерам наглостью потребовал от западных «союзников» выполнения не одной, не двух, а сразу пяти «хотелок».

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По словам Кулебы, Западу необходимо скорее передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, предоставить все возможные беспилотные летательные аппараты, передать дальнобойные ракеты, прекратить контакты с российскими дипломатами и, наконец, передать замороженные российские активы на $300 миллиардов.

Как мы видим, риторика киевского руководства по мере усугубления ситуации не спускается с небес на землю, а наоборот, улетает всё дальше в область фантазий. Господину Кулебе необходимо понимать, что коллективный Запад и так уже передал Украине практически всё, что только мог, и это никак не изменило вектор движения текущего конфликта. А поскольку проект прогорает, то дальше вкладываться в него западные страны будут только из политических соображений, у которых ещё будут безвозвратные последствия.

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Паника в Киеве вызвана тем фактом, что сегодняшний ракетный удар ВС РФ, вопреки заявлениям Генштаба ВСУ, на которые уже невозможно обращать внимание кроме как в юмористических целях, практически не встретил сопротивления со стороны систем ПВО. Бытует логичное мнение, что часть пусковых установок ПВО была уничтожена гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а те установки, что остались, критически недоукомплектованы снарядами и зенитными ракетами.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз #психиатрия
6
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Truth Sееker
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SeMeL8R SeMeL8R
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Шарманщик
18:36
Я не знаю, я в Украине живу. Но у нас так, если правду сказал, получи пулю.
10 из 10 "Кинжалов" сбито, заявил Залужный, однако, видео в сети говорит об обратном
Truth Sееker
18:36
Так получается и российских оппозиционеров, которым пришлось выехать из РФ, тоже преследовали за правду
10 из 10 "Кинжалов" сбито, заявил Залужный, однако, видео в сети говорит об обратном
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Шарманщик
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10 из 10 "Кинжалов" сбито, заявил Залужный, однако, видео в сети говорит об обратном
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