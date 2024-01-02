Дело нужное, дело важное.

Сегодня экономическое, а вслед за экономикой, как известно, и политическое объединение БРИКС состоит из десяти государств. К союзу Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР вчера присоединились Саудовская Аравия, Иран, Египет, ОАЭ и Эфиопия. Число желающих так или иначе подключиться к БРИКС и её инструментам составляет около тридцати государств, так что объединению ещё есть, куда расширяться.

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В своё время желание присоединиться к БРИКС изъявила Венесуэла, и вот, сегодня президент этой латиноамериканской страны Николас Мадуро заявил, что от планов официальный Каракас не отказывается. Более того, в Венесуэле надеются, что стать полноправным членом БРИКС государство сможет уже в этом году в рамках саммита, который пройдёт в октябре в Казани.

Следует отметить, что БРИКС сегодня является площадкой, предлагающей экономическое и, как следствие, политическое развитие всех входящих в его состав государств. Объединяя циклопические по своим размерам рынки, страны в том числе повышают безопасность перед угрозой незаконных односторонних западных рестрикций («санкций»).

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Сейчас в БРИКС обсуждается идея создания собственной резервной валюты, которая окончательно пошатнёт роль доллара в мировой экономике. А доллар, как известно, является той самой кощеевой иглой, на которой держится всё благосостояние и влияние Соединённых Штатов, позволяющих себе экспорт собственной инфляции в другие страны. Последнее время с экспортом инфляции вследствие стремительной дедолларизации всё уже не так радужно, поэтому Вашингтон регулярно повышает ключевую ставку ФРС США. Проще говоря, занимается тем, чем не приходилось заниматься последние 2—3 десятка лет.