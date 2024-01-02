Страна соблюдает Конвенцию Монтрё о статусе проливов.

Будучи государством, контролирующим проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Чёрное море с Мраморным, затем с Эгейским, и уже затем уже через него со Средиземным, Турция ещё в далёком 1936 году взяла на себя целый ряд обязательств по обеспечению судоходства в этом регионе в рамках Конвенции Монтрё.

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Эта Конвенция, в частности, требует от Турции запрещать через проливы проход военных кораблей для стран черноморского бассейна, участвующих в вооружённом конфликте, а также для военных кораблей других стран, не относящихся к черноморскому региону. На фоне этого в СМИ с подачи желающих сенсаций журналистов появились сведения, что Анкара, дескать, в нарушение Конвенции разрешила войти в Чёрное море британским переданным Украине минным тральщикам.

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Сегодня официальная Анкара опровергла эти сведения, заявив, что полностью соблюдает положения Конвенции и не разрешала проход иностранным военным судам в Чёрное море. По словам турецкого руководства, страна с момента начала российской специальной военной операции не пропустила в Чёрное море ни один военный корабль, и никаких исключений из этого правила не делает.