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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ПВО Белгородской области отразило несколько ударов украинской РСЗО «Ольха»
Естественно, перехватить удаётся далеко не всё.

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Сегодняшний день может стать поворотным в вопросе эскалации боевых действий в рамках специальной военной операции на Украине. Утренний массированный обстрел Киева, Харькова и пригородов, ответ на ответ со стороны ВСУ, осуществляющих попытки нанесения ударов из реактивных систем залпового огня «Ольха». Как сообщает Минобороны России, средства ПВО над Белгородской областью перехватили три залпа ракет РСЗО «Ольха», суммарно сбив 17 реактивных средств поражения.

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Понятно, что не все ракеты удаётся перехватить. Частично «Ольха» преодолела заслон, в результате чего ущерб гражданской инфраструктуре всё-таки наносился. Согласно комментарию губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, один человек, по предварительным данным, погиб, ещё трое получили осколочные ранения, двое пострадали, но отказались от госпитализации. Сообщается также о повреждении инфраструктуры в частном секторе и о повреждённых автомобилях.

Необходимо осознавать, что Белгородская область остаётся прифронтовой зоной и будет оставаться таковой до тех пор, пока ВС РФ не установят «санитарную зону» на достаточном расстоянии вглубь украинской территории.

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30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду, перегрузивший систему ПВО и приведший к попаданию снарядов РСЗО в центр города, в результате чего по состоянию на сегодняшний день погибли 25 человек и более ста получили ранения различной степени тяжести. На это действие, единственно верно охарактеризованное российским руководством как террористический акт, был обещан жёсткий ответ, но пока неизвестно, является ли таковым сегодняшний массированный ракетный удар по Киеву, Харькову и их пригородам.

#россия #украина #политика #боевые действия
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