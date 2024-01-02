Обошлось без жертв и без пострадавших, но повреждённые строения имеются.

Сегодня утром жители и экстренные службы Воронежской области зафиксировали падение авиационного средства поражения в районе населённого пункта Петропавловка. По счастливому стечению обстоятельств, боеприпас рухнул не на жилой дом, но в черте населённого пункта, в результате чего были повреждены несколько частных домостроений.

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Вскоре после произошедшего Минобороны России подтвердило инцидент, заявив, что в ходе выполнения полёта с самолёта Воздушно-космических сил произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса. Оборонное ведомство уже проводит расследование, по какой причине это могло произойти. Тем временем на месте схода боеприпаса работает специальная комиссия, которая оценивает ущерб, чтобы впоследствии помочь жителям в восстановлении их недвижимости.

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Подобные случаи во время боевых действий нередки, однако в масштабах специальной военной операции и уровне задействования авиации в ней подобные инциденты являются статистической погрешностью. Всего достоянием общественности стали два случая схода боеприпаса с самолёта: в обоих случаях, к счастью, обошлось лишь повреждениями инфраструктуры и лёгким испугом.