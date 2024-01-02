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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ: В Воронежской области произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса с самолёта ВКС России
Обошлось без жертв и без пострадавших, но повреждённые строения имеются.

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Сегодня утром жители и экстренные службы Воронежской области зафиксировали падение авиационного средства поражения в районе населённого пункта Петропавловка. По счастливому стечению обстоятельств, боеприпас рухнул не на жилой дом, но в черте населённого пункта, в результате чего были повреждены несколько частных домостроений.

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Вскоре после произошедшего Минобороны России подтвердило инцидент, заявив, что в ходе выполнения полёта с самолёта Воздушно-космических сил произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса. Оборонное ведомство уже проводит расследование, по какой причине это могло произойти. Тем временем на месте схода боеприпаса работает специальная комиссия, которая оценивает ущерб, чтобы впоследствии помочь жителям в восстановлении их недвижимости.

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Подобные случаи во время боевых действий нередки, однако в масштабах специальной военной операции и уровне задействования авиации в ней подобные инциденты являются статистической погрешностью. Всего достоянием общественности стали два случая схода боеприпаса с самолёта: в обоих случаях, к счастью, обошлось лишь повреждениями инфраструктуры и лёгким испугом.

#россия #боевые действия
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Сейчас обсуждают

Palkovvodec
15:39
Да-да, твои-то "пруфы" с картинками это другое xD
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
Truth Sееker
15:39
Я лишь показал, какие "пруфы" у ватных кремлеботов xD
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
Palkovvodec
15:38
Во-во, так ты все свои скрины и делаешь, молодец, что признался сруссыкер xD
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
Truth Sееker
15:37
Кто бы говорил xD
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
Palkovvodec
15:35
Действительно, где же твои ссылки на комменты? Или у тебя картинки неполживые? xD
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
Truth Sееker
15:34
А ссылка на коммент будет? Как говорит Шеша, редактировать код страницы может каждый)
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
Palkovvodec
15:32
Лови пруф за щеку, как ты любишь
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
Apsheronsky tchai
15:32
Ты, главное, не забывай насасывать перемогу по заветам предков.
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
ЮРА ОНИЩЕНКО
15:32
Пьянь, ты похмелилась уже?
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
Truth Sееker
15:29
А где это я там, пруфы будут? Сам придумал "злого буратину", сам его разоблачил. Клоунское поведение, в общем.
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
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