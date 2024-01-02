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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил о важности «изолирования» Крыма от России в 2024 году
Западная пресса продолжает транслировать фантазии украинского руководства, не имея силы воли задать даже простые и естественные вопросы в духе «Вы как вообще собрались это делать?»

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Казалось бы, украинский проект коллективного Запада потерпел фиаско: в рамках широко разрекламированного «контрнаступления» ВСУ, которое должно было перерубить российский сухопутный коридор в Крым, украинская армия понесла примерно половину всех своих потерь за всё время российской специальной военной операции, не сумев дойти даже до первой линии обороны, так и застряв в полосе обеспечения, параллельно позволив ВС РФ перейти в настоящие (в плане, согласно реальной военной терминологии) контрнаступательные действия. Тем не менее, в западной прессе списывать данный раскрученный инфоповод со счетов пока не торопятся. Да, статьи в американской и европейской прессе на тему Украины всё больше мрачные и излучающие безысходность и панику, но как таковая эта тема со страниц изданий не пропадает.

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Вот и несколько часов назад издание The Economist опубликовало статью на основе интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот поделился «планами» страны на конфликт с Россией в наступившем году.

Из этих планов следует, что от навязчивой идеи каким-то образом ослабить российские позиции в Крыму официальный Киев не отказывается. По словам Зеленского, «направлением главного удара» станет Крым и связанная с ним битва в Чёрном море. По словам Зеленского, для Украины «чрезвычайно важно» добиться «изоляции» Крымского полуострова от России, потому что выполнив эту задачу Киев сможет сократить количество атак по Украине из данного региона. В том числе для этой цели Зеленский запрашивал у Германии поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus

Естественно, ручные журналисты The Economist не стали спрашивать у Зеленского, что, даже если представить себе, что этот фантастический сценарий будет реализован, помешает России наносить удары по Украине из других регионов. В любом случае, необходимо понимать простую вещь: чтобы каким-то образом нарушить для России обстановку в Чёрном море, необходимы колоссальные количества морских беспилотников. Что же до Крыма, то по суше добраться до него ВСУ после поражения в рамках наступления в минувшем году стало невыполнимой задачей. Для высадки же морского десанта, способного занять полуостров, необходимо нечто большее, чем несколько надувных лодок с моторчиками. А ничего большего давно уже нет.

Наконец, издание The Economist резюмирует, что Зеленский не отказывается от риторики о возвращении Украины в границы 1991 года, однако больше не прибегает к установлению сроков достижения этой задачи и не бросается обещаниями по количеству территорий, которые ВСУ «деоккупируют» в 2024 году. Сейчас основными задачами для Зеленского и команды является оборона на востоке и юге, а также защита критической инфраструктуры.

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«По итогу почти двух лет полномасштабной войны господин Зеленский утратил свою юношескую яркость. Но он остаётся верным идее того, что Украина не может отступиться от плана по нанесению поражения России … Вопрос лишь в том, сможет ли он убедить остальной мир разделять данное убеждение», — мрачно гласит финальный абзац материала The Economist, авторы которого разумом наверняка уже понимают, что киевское руководство живёт в иллюзиях.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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