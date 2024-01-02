Западная пресса продолжает транслировать фантазии украинского руководства, не имея силы воли задать даже простые и естественные вопросы в духе «Вы как вообще собрались это делать?»

Казалось бы, украинский проект коллективного Запада потерпел фиаско: в рамках широко разрекламированного «контрнаступления» ВСУ, которое должно было перерубить российский сухопутный коридор в Крым, украинская армия понесла примерно половину всех своих потерь за всё время российской специальной военной операции, не сумев дойти даже до первой линии обороны, так и застряв в полосе обеспечения, параллельно позволив ВС РФ перейти в настоящие (в плане, согласно реальной военной терминологии) контрнаступательные действия. Тем не менее, в западной прессе списывать данный раскрученный инфоповод со счетов пока не торопятся. Да, статьи в американской и европейской прессе на тему Украины всё больше мрачные и излучающие безысходность и панику, но как таковая эта тема со страниц изданий не пропадает.

реклама

Вот и несколько часов назад издание The Economist опубликовало статью на основе интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот поделился «планами» страны на конфликт с Россией в наступившем году.

Из этих планов следует, что от навязчивой идеи каким-то образом ослабить российские позиции в Крыму официальный Киев не отказывается. По словам Зеленского, «направлением главного удара» станет Крым и связанная с ним битва в Чёрном море. По словам Зеленского, для Украины «чрезвычайно важно» добиться «изоляции» Крымского полуострова от России, потому что выполнив эту задачу Киев сможет сократить количество атак по Украине из данного региона. В том числе для этой цели Зеленский запрашивал у Германии поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus

Естественно, ручные журналисты The Economist не стали спрашивать у Зеленского, что, даже если представить себе, что этот фантастический сценарий будет реализован, помешает России наносить удары по Украине из других регионов. В любом случае, необходимо понимать простую вещь: чтобы каким-то образом нарушить для России обстановку в Чёрном море, необходимы колоссальные количества морских беспилотников. Что же до Крыма, то по суше добраться до него ВСУ после поражения в рамках наступления в минувшем году стало невыполнимой задачей. Для высадки же морского десанта, способного занять полуостров, необходимо нечто большее, чем несколько надувных лодок с моторчиками. А ничего большего давно уже нет.

Наконец, издание The Economist резюмирует, что Зеленский не отказывается от риторики о возвращении Украины в границы 1991 года, однако больше не прибегает к установлению сроков достижения этой задачи и не бросается обещаниями по количеству территорий, которые ВСУ «деоккупируют» в 2024 году. Сейчас основными задачами для Зеленского и команды является оборона на востоке и юге, а также защита критической инфраструктуры.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

«По итогу почти двух лет полномасштабной войны господин Зеленский утратил свою юношескую яркость. Но он остаётся верным идее того, что Украина не может отступиться от плана по нанесению поражения России … Вопрос лишь в том, сможет ли он убедить остальной мир разделять данное убеждение», — мрачно гласит финальный абзац материала The Economist, авторы которого разумом наверняка уже понимают, что киевское руководство живёт в иллюзиях.