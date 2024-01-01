Работа продолжается ежедневно.

Несмотря на то, что за все десятилетия «независимости» Украины доставшаяся ей в наследство от СССР/России военная инфраструктура постоянно приходила в упадок, но запас прочности в неё был вложен такой, что ВС РФ вот уже без малого два года выбивают потенциал ВСУ. Говорить об окончательной демилитаризации Украины пока слишком преждевременно, в чём в первую и последнюю очередь виноваты беспрецедентные по своим объёмам и номенклатуре поставки западных вооружений Киеву, но процесс идёт, и сегодня Минобороны России отчиталось о вчерашнем ударе по аэродромам ВСУ.

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Согласно официальной сводке МО РФ, удар наносился по инфраструктуре аэродромов, использовавшихся для базирования самолётов-носителей крылатых ракет Storm Shadow британского производства. Цель удара, как гласит отчёт Минобороны, была достигнута путём поражения всех назначенных объектов.

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Следует отметить, что МО РФ не уточняет, что конкретно входит в понятие «инфраструктуры аэродромов»: хранилища средств поражения, хранилища топлива, места размещения обслуживающей техники, сами самолёты-носители или же центр управления. К сожалению, нам остаётся только гадать, а это занятие заведомо неблагодарное.