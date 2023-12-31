Конечно же, в этом, по мнению CNN, не в последнюю очередь «виновата» ослабляющаяся поддержка Запада.

Мы уже много раз писали редакционные новостные заметки на тему того, что западная пресса переключила свою повестку с пусть и бесконечно фантастической, но всё же веры в то, что Украина каким-то чудом способна одержать верх в конфликте с Россией, и стала отрабатывать новый «нарратив»: Киев терпит поражение, и виновата в этом в значительной степени ослабевающая западная поддержка.

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Вот и в статье на сайте американского телеканала CNN звучит заявление о том, что надежды Украины на победу меркнут на фоне двух вещей: сокращающейся западной поддержки, а также «безжалостной военной машины Путина».

Как отметил автор статьи, если год назад Украина и Запад пребывали в состоянии эйфории, то год спустя перспектива этого конфликта стала выглядеть мрачной: долгожданное «контрнаступление» ВСУ обернулось провалом, Россия выстояла под беспрецедентным западным санкционным давлением и перевела военную промышленность на усиленный режим работы — по сути, на военные рельсы.

В CNN отмечают «мрачную решимость» российских властей добиваться всех поставленных перед специальной военной операцией задач. В статье нарочито применяется заезженный пропагандистский нарратив о том, что Россия якобы несёт в этом конфликте запредельные потери, превосходящие украинские, и что ВСУ якобы в техническом плане сильнее ВС РФ. Мы не видим смысла разбирать эти фантазии, потому что даже очень далёким от военного дела людям очевидно, что Россия уже больше года находится в позиции активной обороны, имеет абсолютное господство в воздухе и на один, а то и на два порядка превосходит ВСУ в артиллерии, и в таких условиях потери в принципе не могут превосходить потери наступающей стороны.

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Также в статье упоминается нарастающий раскол в Евросоюзе, где к власти приходят евроскептики и сторонники нормализации отношений с РФ, и делаются неутешительные прогнозы на 2024 год, в рамках которого пройдёт целая череда выборов, в том числе в России и в США как в реальных сторонах текущего конфликта. В случае с выборами в США в CNN пишут, что если победу одержит Дональд Трамп, то это станет «кошмаром» для Киева и «исполнением мечты» Москвы.