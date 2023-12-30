Завтра признают ещё одну очевидность: что Солнце восходит на востоке, а заходит на западе.

На протяжении очень длительного времени на Украине отказывались признавать очевидное и постоянно выдавали те или иные действия за свои «победы». К сожалению, такая политика возымела свой эффект, и на фоне пропаганды на Украине действительно был резкий патриотический подъём с большим количеством записывавшихся в ВСУ добровольцев. В этом году, а если точнее, то в его втором полугодии, ситуация пошла на спад на фоне событий, которые уже невозможно никак приукрасить и перевернуть с ног на голову, в результате чего стало модно всё-таки осторожно, но всё-таки говорить правду.

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Например, сегодня генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью одному из украинских СМИ заявил, что Россия превосходит Украину в возможностях производить вооружения. По словам Кривоноса, его комментарий явно не будет на Украине популярным, но нужно озвучивать правду, не путая её с «негативом».

По словам генерала, вопреки всем заявлениям украинской власти, в реальности Россия не просто имеет возможность производить вооружения, чего не скажешь об Украине, но и способна делать это с постоянно увеличивающейся скоростью — производительностью. Своё заявление Кривонос сделал на фоне вчерашнего массированного ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине, добавив, что только одна российская производственная компания может выпускать тысячи крылатых ракет ежегодно, и что у Киева такие возможности отсутствуют.

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По мнению Кривоноса, украинская власть не справилась с задачей организации военного производства в стране. При всём этом отставной генерал не комментирует, каким образом это производство можно организовать в государстве, на территории которого нет ни одного безопасного квадратного сантиметра территории, куда не могло бы долететь то или иное российское средство поражения. В таких условиях промышленность, и уж тем более военная, в принципе существовать не может, и, как мы уже неоднократно отмечали, в том числе по этой причине сегодня тылом для Украины являются страны Европы.