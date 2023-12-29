Не надо — значит, не надо. В Аргентине время сотен реформ из разряда шоковой терапии.

Ещё когда до своего избрания новый президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что возглавляемый им аппарат не намерен присоединять Буэнос-Айрес к возглавляемому Россией и Китаем экономическому объединению БРИКС, представители входящих и готовящихся в вступлению в него столиц облегчённо выдохнули. В самом деле: государство с таким экономическим состоянием, как Аргентина, и это, на минуточку, на государстве нет ни одной санкции или рестрикции, лишь компрометировало бы БРИКС как организацию и позволяло бы недоброжелателям рассказывать про «А, БРИКС? Это как в Аргентине, что ли?».

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Как бы то ни было, на обозримую перспективу об Аргентине в этом экономическом блоке можно забыть. Президент Милей не просто вытащил свою страну фактически за ноги из этого уезжающего поезда, но и сделал это максимально демонстративно, публично и, кажется, с нескрываемым удовольствием. В частности, сегодня аргентинский лидер, как сообщает портал Infobae, отклонил приглашение руководителей БРИКС о присоединении к данной организации.

Сейчас в Аргентине под руководством Милея проходят многочисленные реформы ради реформ, многие из которых уже встречаются акциями протеста в столице государства. Здесь, как говорится, насильно мил не будешь, да и, как мы уже отметили выше, нахождение Аргентины в БРИКС никакой пользы самому объединению не несёт.

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С 1 января 2024 года к экономическому союзу Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР присоединятся ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия.