В её составе всё по-старому.

Как бы ни хотелось шапкозакидательски настроенным гражданам верить в то, что американская поддержка Украины сходит на нет, но в декабре этого года США выделили рекордное за последние девять месяцев количество средств в рамках военной «помощи» Киева. Уже третий за месяц пакет, на этот раз на сумму в $250 миллионов, тому подтверждение.

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Сперва о данном решении сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, а затем соответствующая подробная информация появилась и на сайте Пентагона. В перечень военной «помощи» входят:

дополнительные снаряды для ЗРК NASAMS;

ракеты для ПЗРК Stinger;

компоненты системы противовоздушной обороны;

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

артиллерийские снаряды калибров 155мм и 105мм;

ракеты для ПТРК TOW;

ПТРК Javelin и AT-4;

более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;

взрывчатка для расчистки заграждений;

запчасти, медицинское оборудование, обслуживающее и другое вспомогательное оборудование.

Как вы уже заметили, администрация Белого дома и Пентагон давно уже не обозначают количество передаваемых боеприпасов и ракет, предпочитая рассказывать только о миллионах патронов к стрелковому оружию. Возможно, это делается по причине того, что количества незначительные.

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В общей сложности это уже пятьдесят четвёртый пакет военной «помощи» от США Украине с августа 2021 года. С февраля 2022 года же США передали Киеву вооружений на сумму в $44,2 миллиарда. На сайте Пентагона даже есть «факт-лист», в котором перечислено всё то, что США выдали Украине за неполные два года. К вопросу о том, с кем на самом деле Россия ведёт вооружённый конфликт и каковы в этом конфликте ставки. Напоминаем, что таких объёмов вооружений и интенсивности боевых действий в Европе не было со времён Второй мировой войны. При этом в РФ данный конфликт продолжает с юридической точки зрения оставаться специальной военной операцией при минимальном влиянии на жизнь внутри страны. Безусловно, отношения с Вашингтоном после всего этого даже в ближайшие десятилетия уже в принципе не будут даже нейтральными: слишком большой ущерб, которого не должно было быть, деятельность нынешней администрации США нанесла РФ.