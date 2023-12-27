Вот тут Нетаньяху, на удивление, прав.

С самого начала очередного случившегося 7 октября этого года обострения в зоне палестино-израильского конфликта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган занимается нравоучениями и обвиняет руководство Израиля чуть ли не в геноциде мирного населения сектора Газа. Дальше слов у президента Турции, впрочем, дело не идёт: санкции Турция против Земли Обетованной не вводит, морскую экономическую блокаду не осуществляет, договориться о тотальной блокаде Израиля вместе с арабскими государствами не может и даже не пытается.

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В общем, сплошное сотрясение воздуха и ничего по делу. Кроме того, у Эрдогана и у самого рыльце в пушку: все мы знаем и про ситуацию с курдским населением Турции, и про интервенцию Анкары в конфликт в Сирии, в рамках которого правительство Эрдогана с большим удовольствием торговало с террористами из ИГИЛ. Знает это и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который сегодня решил припомнить турецкому лидеру его грешки.

По словам Нетаньяху, Эрдоган, учитывая его подноготную — это последний, кто должен учить Израиль нормам морали вообще читать ему какие бы то ни было нотации.

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Сейчас Израиль продолжает свою операцию в секторе Газа, целью которой является ликвидация радикального движения ХАМАС. Пока что всё больше аналитиков сходятся во мнении, что добиться этой цели Иерусалиму если и удастся, то в весьма отдалённой перспективе и при больших потерях для самого Израиля, который с его методами ведения боевых действий растерял поддержку международного сообщества. И здесь речь идёт действительно обо всём международном сообществе, а не о коллективном Западе, который в свойственной себе наглости и исключительности любит олицетворять собой «весь мир».