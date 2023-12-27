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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Губернатор Запорожской области предположил, что СВО завершится весной—летом следующего года
Крайне оптимистичный сценарий, особенно, учитывая активную мобилизацию на Украине.

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Несмотря на то, что в России, по большому счёту, украинский конфликт остаётся чем-то далёким, и большинство населения его ощутило разве что посредством наложенных на РФ незаконных западных односторонних рестрикций, по поводу чего в основном-то и переживают, желание завершить боевые действия, безусловно, имеется. Понятно, что время для компромиссов Украиной и обеспечивающим её Западом безнадёжно упущено, и жёсткая исходящая из уст высшего российского политического руководства риторика позволяет предположить, что специальная военная операция (СВО) будет продолжаться до полного выполнения всех поставленных перед ней задач.

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Российские политические деятели нечасто комментируют то, сколько ещё нужно подождать, прежде чем боевые действия закончатся, но, по всей видимости, некоторые предпосылки всё же имеются, поскольку сегодня глава Запорожской области Евгений Балицкий выдвинул предположение, согласно которому, СВО будет завершена весной—летом 2024 года. По мнению Балицкого, к тому моменту украинские войска якобы утратят способность к сопротивлению.

Вообще, строить прогнозы по продолжительности конфликта — дело заведомо неблагодарное, поскольку необходимо учитывать и действия противоположной стороны. И вот эти самые действия вынуждают нас не согласиться с губернатором Запорожской области. В конце концов, новый, ужесточённый закон о мобилизации на Украине — это не шутки, а свидетельство того, что продолжать оказывать сопротивление киевское руководство готово ещё долго, и рассуждения об окончании горячей фазы конфликта в следующем году — это весьма оптимистично.

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Естественно, не все аспекты можно спрогнозировать и просчитать. Например, вероятность очередного государственного переворота на фоне уже нескрываемых разногласий между военным и политическим руководством в Киеве. Хотя понятно, что военное руководство обязано подчиняться руководству политическому, но не всё в аховых условиях, в которых сейчас находится Украина, так просто.

#россия #украина #политика #боевые действия
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