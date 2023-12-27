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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Минфина Украины признал, что стране не на что проводить мобилизацию 500 тысяч человек
Ещё бы, ведь бюджет наполовину зависит от западных вливаний.

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Нашумевший вчера законопроект об ужесточении мобилизации на Украине оставил после себя массу вопросов, ключевым из которых является: «А на какие деньги это вообще проводить?». Удивительно, но соответствующий вопрос возник и у главы Минфина Украины Сергея Марченко, который прямым текстом заявил, что в стране «истощён внутренний потенциал» для дополнительной мобилизации.

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По словам Марченко, он считает необходимым, чтобы Генштаб и Минобороны страны предоставили своё видение решения проблемы и предложили варианты «оптимизации» расходов, потому что просто взять и нарисовать деньги не получится.

Из открытой информации известно, что каждый мобилизованный обойдётся Украине примерно в миллион гривен. Таким образом, призыв полумиллиона человек выльется казне в 500 миллиардов гривен, или примерно в 13 миллиардов долларов, которых в этой самой казне попросту нет.

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При всём этом глава финансового ведомства Украины не поднимает такую куда более важную часть проблемы, как материальное обеспечение мобилизованных граждан. Каждому надо выдать экипировку, обеспечить пайком на весь период службы, оснастить оружием. Всё это откуда-то надо взять, а страны коллективного Запада стремительно теряют интерес в отрывании от себя последней рубашки, справедливо рассуждая о том, что если полностью оголить свои собственные армии, тогда придётся принимать все условия России относительно новой архитектуры безопасности в Европе.

#россия #украина #финансы #политика #боевые действия #экономика
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