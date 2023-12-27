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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава «Ростеха» развеял миф о защищённости западной бронетехники
Российские ПТРК прошивают её с любой стороны.

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Одним из «открытий» специальной военной операции, которое для многих, особенно на Западе, стало неожиданностью, является тот факт, что военная техника западного производства не является неуязвимой и поражается точно так же, как советские/российские и украинские образцы. Почему это у кого-то вызывает удивление, откровенно говоря, непонятно: техника американского, британского, немецкого и французского производства горела и подбивалась даже в рамках конфликтов низкой интенсивности на Ближнем Востоке против заведомо многократно более слабых оппонентов; что уж говорить про оснащённую всем спектром средств поражения армию первого класса, десятилетиями готовившуюся именно к встрече с техникой западного производства.

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И вот, сегодня глава объединяющей под собой весь российский оборонно-промышленный комплекс госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что заявления о лучшей защищённости западных образцов военной техники — в данном случае бронетехники — это миф. По словам Чемезова, горит эта бронетехника «очень хорошо», а российские противотанковые ракетные комплексы «Корнет» и «Хризантема» могут пробивать броню «Леопарда» с любой из сторон.

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Как добавил глава «Ростеха», чтобы повысить выживаемость переданной западной техники, ВСУ экипируют её дополнительными системами защиты вроде динамической защиты «Контакт-1» ещё советского производства. Мы подобные кадры, к слову, видели неоднократно.

#россия #украина #боевые действия #ростех
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