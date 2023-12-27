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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Миллер пообещал, что полная газификация России будет достигнута к 2030 году
За последние несколько лет темпы газификации значительно возросли.

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В России на протяжении десятилетий (ещё и в советские времена) наблюдается парадоксальная ситуация: сапожник без сапог газодобывающая страна, а газификация этой самой страны даже близко не соответствует приемлемым показателям. Во многих частях государства газа либо нет вообще, а там, где он есть, его подключение — это непомерно дорогая и затратная по времени и усилиям процедура.

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Понятно, что строительство газовых сетей при столь больших расстояниях — это крайне дорогое удовольствие, и сравнивать этот процесс с до 2022 года активной газификацией российским газом европейских стран, которые по большей части по площади соответствуют лишь 1—3 областям России, некорректно. Тем не менее, последние годы положение дел активно выправляется: там, где это целесообразно делать, газификация проводится с помощью президентского и региональных проектов, за счёт которых удалось ощутимо поднять процент газификации страны.

И вот, в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что по состоянию на начало 2024 года уровень газификации страны составит 89 % относительно «технически возможного» значения, при этом только за 2023 год было построено более 2,9 тысяч километров газопроводов.

Поскольку стремиться надо к 100 %, и именно эти последние проценты самые трудо-, время- и ресурсозатратные, то и работа будет продолжаться ещё как минимум до 2030 года, к которому, заверил Миллер главу государства, будет достигнута полная газификация России.

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Необходимо отметить, что газификация нужна в первую очередь в регионах с большим количеством тяжёлой промышленности, где природный газ используется и как топливо, и как сырьё для дальнейшей переработки. Кроме того, газификация требуется в частных секторах и различных посёлках, в которые по мере роста благосостояния переселяются граждане: в частном доме, и это мало для кого секрет, природный газ как энергоноситель — вне конкуренции и по стоимости, и по удобству использования.

#россия #экономика #промышленность #природный газ #газификация
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