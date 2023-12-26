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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России создадут суперсовременную РСЗО «Возрождение», использующую снаряды двух калибров
За основу взята система дистанционного минирования «Земледелие».

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Любой вооружённый конфликт, тем более такой интенсивный и, по сути, в котором ставка для обеих реальных сторон чуть ли не ва-банк, как специальная военная операция, приводит к резкому скачку темпов развития систем вооружений. Часть оружия проходит модернизацию, другая часть — крещение огнём, а порой реалии боевых действий порождают создание полностью новых систем вооружений. Вот к третьей категории и относится проект, о котором сегодня сообщил глава объединяющей весь российский оборонно-промышленный комплекс госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в комментарии изданию «РИА Новости».

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На фото: система дистанционного минирования «Земледелие».

По словам Чемезова, в рамках специальной военной операции себя превосходно показала система дистанционного минирования «Земледелие», на счету установленных которой минных полей огромное количество подорванных образцов военной техники западного производства. Как отметил руководитель «Ростеха», в корпорации возникла идея наращивания потенциала «Земледелия»: по сути, систему хотят сделать гибридной «бикалиберной» системой, позволяющей осуществлять и дистанционное минирование, и в то же время работать как реактивная система залпового огня (РСЗО), использующая как стандартные, так и термобарические реактивные снаряды.

Достигается эта многофункциональность путём установки унифицированного транспортно-пускового контейнера. Согласно заявлению Чемезова, «Возрождение» уже прошло испытания, подтвердившие актуальность разработки. Выпуск данных систем в «серию» начнётся в первой половине 2024 года.

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Необходимо помнить, что боевые действия в рамках СВО являются классическим континентальным сражением высокой интенсивности на истощение. В таком формате боевых действий одним из основных вооружений является ствольная и реактивная артиллерия, поэтому нет ничего удивительного в том, что российские оружейники смотрят именно в эту сторону.

#россия #боевые действия #оружие #промышленность #«возрождение» #«земледелие»
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