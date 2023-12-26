Делать в 2026 году то, что нужно было делать вчера.

Несмотря на статус космической державы, Россия по факту уже очень давно и основательно уступает и США, и Китаю как в плане количества запусков ракет-носителей, так и в плане количества и качества выводимых ими на орбиту спутников различного назначения. Ситуация крайне опасная, поскольку спутниковая группировка — это в первую очередь обороноспособность и осведомлённость. Понимают это, к счастью, и в «Роскосмосе», руководитель которого Юрий Борисов в интервью российским СМИ рассказал о планах госкорпорации на ближайшие годы.

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По словам Борисова, возглавляемая им компания к концу 2025-го — началу 2026-го года намерена выйти на показатели выпуска космических аппаратов до 250 единиц. Для сравнения, сегодня «Роскосмос» выпускает всего-навсего 15—17 космических аппаратов в год.

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Каким образом всего за два года госкорпорация намерена в 16 с лишним раз нарастить выпуск продукции космического назначения, осталось за кадром. Понятно, что для этого необходимо расширять масштабы, возводить новые производственные площадки и набирать рабочий персонал. К сожалению, на данном этапе вышеуказанные заявления выглядят больше как фантастика. С другой стороны, совсем недавно невозможно было предположить, что российская оборонная промышленность в разы, а в отдельных случаях на порядки и в сотни раз нарастит выпуск продукции военного назначения, но это всё же произошло, причём меньше чем за полтора года.