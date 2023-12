А почему так долго доходит-то? Это все знали ещё задолго до незаконной санкционной агрессии против РФ.

Наверное, ни для кого не секрет, что экономическое «чудо» послевоенной Германии — это никакое не чудо, а план Маршалла, впоследствии усиленный активным сотрудничеством Западной Европы с социалистическим блоком (в основном, понятное дело, СССР/России) в деле закупки дешёвых энергоносителей, на которых немецкая промышленность и работала, обеспечивая себе конкурентоспособность.

реклама

Соответствующие решения принимались ещё во времена, когда в Германии, несмотря на статус полностью оккупированного и не имеющего суверенитета государства, всё-таки во власть приходили сильные личности, способные продавливать выгодные для страны решения даже несмотря на незавидный послевоенный политический статус. Но те времена давно и, кажется, безвозвратно миновали: сейчас в ФРГ верховодят люди без профильного образования, не имеющие ни малейшего представления о работе экономики и промышленности, и предпочитающие слепо следовать за вожаком в лице Соединённых Штатов.

Приводит это к весьма печальным последствиям, ведь уже даже британское издание The Times провело анализ, из которого следует, что Германия имеет огромный риск лишиться статуса «третьей» экономики мира уже к 2026 году. Мы сейчас не будем разбираться, каким образом журналисты The Times пришли к выводу о статусе Германии как третьей экономики мира, но по ВВП по паритету покупательной способности Германия ещё в прошлом году была шестой, а Россия — пятой. В этом году всё может оказаться ещё драматичнее. В материале The Times же экономика РФ оценивается как восьмая с перспективой скатывания на одиннадцатую позицию в 2024 году.

Что до ФРГ, то авторы материала пишут, что ключевой причиной стремительного падения является, по сути, присоединение Берлина к антироссийским ограничительным мерам, в результате которых локомотив Евросоюза потерял дешёвые энергоресурсы, не говоря уже о российском рынке сбыта своей продукции.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Лидирующие позиции, исходя из весьма сомнительного с точки зрения применённых инструментов подсчёта материала The Times, будут занимать Китай, США, Индия и Япония.