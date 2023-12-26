Отдельные аналитики и вовсе считают, что пиратство является «полезным для мировых IT-монополий».

Аналитики агентства InterMedia рассказали, что за два года после ухода Netflix и западных правообладателей из России рынок нелегальных аудио-, видео- и книжных сервисов в стране вырос с 7 до 12 миллиардов рублей. Отчёт агентства уже попал к журналистам российских СМИ, которые сделали краткий анализ.

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Итак, рост пиратского контента составил 71,4 % — в 2021 году выручка нелегальных ресурсов выросла на 17 % относительно предыдущего года, а в 2020-м — на 11 %. У официальных стриминговых площадок в России наблюдается обратная ситуация: оборот онлайн-кинотеатров в 2022 году упал на 13 %, а в 2023-м увеличился только на 3 %. Наконец, общая выручка таких сервисов в 2022 году упала до 7 миллиардов рублей, но в 2023-м увеличилась до 7,8 миллиарда рублей, но это значительно ниже показателей по 2021 году.

Руководитель аналитического агентства InterMedia Евгений Сафронов и вовсе отметил, что пиратство является «полезным для мировых IT-монополий», поэтому корпорации «не слишком активно с ним борются». Он также подчеркнул, что население приобретает технику в первую очередь для получения доступа к творческому контенту, поэтому осложнение доступа чревато спадом продаж и снижением капитализации.

Глава InterMedia считает, что экономика сферы культуры России почти восстановилась до доковидного состояния, но это произошло за счёт серьёзного увеличения финансирования из бюджета. А вот до полноценного восстановления ещё далеко.

С книгами ситуация следующая: отрасль в 2022 году смогла преломить отрицательную динамику и уже два года подряд демонстрирует постепенный рост. По предварительным данным, в 2023 году продажи печатных, электронных и аудиокниг составят 100 млрд руб. против 99,8 млрд в 2022-м и 63,4 млрд в 2021-м.

Аналогичным образом дела обстоят в сегменте настольных игр: предварительные продажи в 2023 году достигнут 25 млрд руб. против 24 млрд в 2022-м и 19,5 млрд в 2021-м. Что до продаж кино и музыки на дисках, то их продажи продолжают снижаться.

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Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков убеждён, что аудитория пиратских подобных ресурсов разделилась на два сегмента: «Первые принципиально не платят за контент, который можно найти в открытом доступе, тогда как вторые ищут на пиратских ресурсах только тот контент, которого в легальном поле не осталось после ухода западных платформ и киностудий».