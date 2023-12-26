Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Данные исследования: доходы пиратов выросли почти в 2 раза после ухода западных поставщиков контента
Отдельные аналитики и вовсе считают, что пиратство является «полезным для мировых IT-монополий».

реклама

Аналитики агентства InterMedia рассказали, что за два года после ухода Netflix и западных правообладателей из России рынок нелегальных аудио-, видео- и книжных сервисов в стране вырос с 7 до 12 миллиардов рублей. Отчёт агентства уже попал к журналистам российских СМИ, которые сделали краткий анализ.

реклама

Итак, рост пиратского контента составил 71,4 % — в 2021 году выручка нелегальных ресурсов выросла на 17 % относительно предыдущего года, а в 2020-м — на 11 %. У официальных стриминговых площадок в России наблюдается обратная ситуация: оборот онлайн-кинотеатров в 2022 году упал на 13 %, а в 2023-м увеличился только на 3 %. Наконец, общая выручка таких сервисов в 2022 году упала до 7 миллиардов рублей, но в 2023-м увеличилась до 7,8 миллиарда рублей, но это значительно ниже показателей по 2021 году.

Руководитель аналитического агентства InterMedia Евгений Сафронов и вовсе отметил, что пиратство является «полезным для мировых IT-монополий», поэтому корпорации «не слишком активно с ним борются». Он также подчеркнул, что население приобретает технику в первую очередь для получения доступа к творческому контенту, поэтому осложнение доступа чревато спадом продаж и снижением капитализации.

Глава InterMedia считает, что экономика сферы культуры России почти восстановилась до доковидного состояния, но это произошло за счёт серьёзного увеличения финансирования из бюджета. А вот до полноценного восстановления ещё далеко.

С книгами ситуация следующая: отрасль в 2022 году смогла преломить отрицательную динамику и уже два года подряд демонстрирует постепенный рост. По предварительным данным, в 2023 году продажи печатных, электронных и аудиокниг составят 100 млрд руб. против 99,8 млрд в 2022-м и 63,4 млрд в 2021-м.

Аналогичным образом дела обстоят в сегменте настольных игр: предварительные продажи в 2023 году достигнут 25 млрд руб. против 24 млрд в 2022-м и 19,5 млрд в 2021-м. Что до продаж кино и музыки на дисках, то их продажи продолжают снижаться.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков убеждён, что аудитория пиратских подобных ресурсов разделилась на два сегмента: «Первые принципиально не платят за контент, который можно найти в открытом доступе, тогда как вторые ищут на пиратских ресурсах только тот контент, которого в легальном поле не осталось после ухода западных платформ и киностудий».

#пиратство
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Причинить максимальный урон: Медведев высказался за пиратство в отношении контента ушедших из России западных компаний
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Т-80 с новым 1500-сильным двигателем станет "автострадным" и превратится в самый быстрый танк в мире
10
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
172
Как собрать очень быстрый игровой ПК для игр в 100+ FPS за разумные деньги в декабре 2023 года
98
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
64
Realme GT 5 Pro против Realme GT 5: сравнение технических характеристик
5
Что меня раздражает в современных смартфонах
57
Что такое искусственный интеллект - все что вам нужно знать про новую технологию
3
Боец Кракена* о неудачном контрнаступе: "Задачей было за три дня пройти 15 километров"
6
Строительство двух японских "антигиперзвуковых" суперэсминцев AEGIS ASEV начнется в 2024 году
2
Япония активно скупает американскую промышленность - власти США крайне встревожены происходящим
3

Сейчас обсуждают

Eugene Jarosiewicz
19:55
Чего только не рас скажешь тупым ватным лохам
Россия осваивает добычу сложноизвлекаемой нефти, а сланцевая отрасль в США деградирует
Winssy
19:51
"5600х это игровой потолок" Если у тебя 60гц монитор, то да, ничего мощнее тебе не надо. Но если у тебя 144+гц монитор, то 5600х тебе 100% будет мало. Этот процессор даже без RT не везде 100фпс выдает...
Как собрать очень быстрый игровой ПК для игр в 100+ FPS за разумные деньги в декабре 2023 года
Максим Беляков
19:51
Ну значит вас просто не воспитали, или воспитали обычные воры, перештрафовать бы вас таких и пересажать, вы - балласт всего человечества, и не надо оправдываться что все бы тут так сделали
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
Свободный Пасечник
19:51
а ты будешь только потреБлять? Щас вычислю тебя по ip
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
Trahamunder
19:48
А ещё стоимость охлада 14900К. И БП нужен некислый.
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
Umid Xaydarov
19:47
нюхай бербу
Первые украинские пилоты прошли обучение на F-16 в Великобритании
Подарочек
19:41
Будут семимесячных, как Хрюнсекёр, забирать?
Сообщается, что в Украине снизят призывной возраст
VRoman
19:39
Не прошло и года... Или уже прошло!?!
Seasonic представляет угловые кабели питания 12V-2x6 для видеокарт нового поколения
32Влад32
19:39
Идиоты хохлы, вы хоть поняли к чему вы пришли? Вы, которые кричали, что не рабы, что самые умные и культурные. Что чуть ли не в половине всех лучших изобретений человечества есть ваш след. Вы хоть по...
Сообщается, что в Украине снизят призывной возраст
Никита Шилов
19:37
А общая генерация/потребление остаётся на том же уровне кратно сокращается.
В Великобритании свершается энергетический переход: электричество меняется прямо сейчас
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем