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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Зеленоградский «Микрон» займётся производством чипов для Интернета вещей в 2024 году
Если точнее, то сим-карт для IoT.

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Российские СМИ сообщают о том, что российские операторы связи начали тестирование сим-карт типа M2M для Интернета вещей (IoT). Выпуск последних может быть поручен в 2024 году зеленоградскому предприятию «Микрон», помощь которому также станет оказывать «НМ-Тех». Участники рынка убеждены, что госпроекты должны стать драйвером спроса на российские сим-карты, поскольку огромное внимание здесь уделяется защищённости данных при использовании сетей.

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Минпромторг рассказал в разговоре с российскими журналистами, что в текущем месяце тестирование образцов российских M2M сим-карт, разработанных с использованием государственного финансирования, занимаются операторы «ВымпелКом», МТС и «МегаФон» и ещё несколько компаний. Указанные сим-карты предназначены для использования в IoT-устройствах «умного дома», а также в промышленном оборудовании, банкоматах и других аппаратах с низким энергопотреблением и небольшим объёмом передачи данных.

Российские СМИ рассказывают, что в 2024 году «Микрон» собирается начать производство чипов для M2M сим-карт. Причём, в количестве «не менее нескольких сотен тысяч». Также в будущем году предприятие планирует запустить процесс сертификации средства криптографической защиты информации для микросхем в сим-карте. Представители «МегаФона» в рамках интервью с российскими СМИ подтвердили, что уже тестируют образцы сим-карт M2M сразу от нескольких производителей. Оператор дал понять, что готов рассматривать предложения отечественных предприятий.

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Есть информация от TelecomDaily по количеству обслуживаемых на данный момент сим-карт стандарта M2M операторами связи «МегаФон», МТС, «ВымпелКом» и Теле2. Всего на данный момент их насчитывается около 35,5 миллионов штук (количество выросло на 20 % по сравнению к предыдущему году). Данный рынок оценивается в 11 миллиардов рублей (рост на 24 % год к году). Но в уходящем 2023 году аналитики из TelecomDaily ожидают замедление роста до 11 % в количественном выражении и 9 % — в денежном.

#интернет вещей #микрон
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