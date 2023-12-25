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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шойгу рассказал о преимуществах, которые получают ВС РФ после взятия Марьинки
Естественно, в планы нас никто не посвятит.

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Информация о том, что Марьинка в ДНР была полностью взята российскими войсками после без малого двух лет кропотливых и крайне непростых боевых действий на данном участке линии боевого соприкосновения, стала поступать из неофициальных источников ещё вчера поздним вечером. Сегодня же в рамках доклада президенту России Владимиру Путину о состоявшемся факте занятия данного населённого пункта сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

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По словам главы российского оборонного ведомства, штурмовые отряды группировки войск «Юг» завершили процесс, тем самым дав возможность заявить о полном занятии/освобождении Марьинки.

Вместе с тем Шойгу заявил, что взятие данного населённого пункта не только ослабляет оборонительные возможности ВСУ, но и даёт ВС РФ возможность развивать «дальнейшие действия». Путин добавил, что российские войска получают возможность выйти на «более широкий оперативный простор», отметив при этом, что конечные решения о развитии боевых действий будет принимать военное командование страны. Естественно, никто нам прямым текстом не сообщит, о каких дальнейших действиях идёт речь, но логика гласит, что всю территорию Донецкой Народной Республики, признанной в административных границах бывшей Донецкой области Украины, необходимо будет возвращать под контроль ВС РФ. На данном этапе это императив, и без выполнения данной задачи (равно как и выхода на административные границы ЛНР, Херсонсой и Запорожской областей) ни о каком окончании специальной военной операции речи в принципе быть не может.

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Битва за Марьинку на сегодняшний день является самой продолжительной за весь период спецоперации. Оно и неудивительно: данный пригород Донецка являлся одним из основных укреплённых районов ВСУ на Донбассе; вторым является Авдеевка, окружение которой мало-помалу продолжается ежедневно.

#россия #украина #политика #боевые действия
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