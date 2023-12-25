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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Сербии поблагодарил РФ за поддержку сербского суверенитета
Речь идёт в том числе о помощи в подавлении попытки проведения в стране «майдана».

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Вчера сербским силовым структурам удалось подавить беспорядки, по старой и уже очень скучной западной методичке вспыхнувшие на фоне «несогласия» некоего крикливого меньшинства с итогами выборов. Поскольку на выборах победила партия действующего президента Сербии Александра Вучича, участники «митинга», по традиции, заявляли, что у них «украли» голоса, и даже предприняли попытку штурма городской администрации.

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Информация о том, что в Белграде будет предпринята попытка того, что на постсоветском пространстве стали называть именем нарицательным «майдан», имелась у российских специальных служб, которые заранее предупредили сербских коллег о готовящихся действиях, нарушающих конституционный строй государства. Ещё вчера представители сербского руководства поблагодарили Россию за предоставленную информацию, а сегодня благодарность повторил первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в ходе приёма российского посла Александра Бокан-Харченко.

Как гласит официальный комментарий МИД Сербии, Дачич поблагодарил Россию за «последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Республики Сербия».

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Речь, понятное дело, идёт не только о вчерашней поддержке в подавлении беспорядков (предупреждён — значит, вооружён), но и о том, что Россия признаёт Сербию в границах с учётом Косово, тогда как практически весь коллективный Запад признал соответствующую сербскую провинцию независимым государством.

#россия #политика #сербия
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Truth Sееker
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Молодцы ребята, есть яйца у них в отличии от россиян))
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glavhyilo
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OgoGoLog
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