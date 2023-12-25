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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Выехавшим из Украины мужчинам могут начать блокировать банковские счета
Как и следовало ожидать, бегунов от мобилизации будут активно ограничивать в правах и возможностях. Демократия-с потому что.

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Недавно экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в рамках одного из подкастов заявил, что Украине необходимо усиливать мобилизационные мероприятия, в том числе вытаскивать из-за рубежа выехавших ещё в начале российской специальной военной операции мужчин призывного возраста и соответствующих требованиям к несению военной службы — читать, к мобилизации. Похоже, в Киеве этот подкаст тоже смотрели и, поняв, что сейчас за пределами Украины действительно находится запредельное количество сограждан, решили потихоньку начинать действовать.

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В частности, сейчас в Верховной раде прорабатывается законопроект об ограничениях для находящихся за границей граждан Украины, не вставших на воинский учёт. Как заявил член оборонного комитета украинского парламента Вадим Ивченко, речь идёт о том, что не вставшим на воинский учёт гражданам страны могут отказать в предоставлении консульских и нотариальных услуг.

Наиболее болезненным ударом, пожалуй, станет рассматриваемая в Раде идея того, чтобы вышеуказанных нарушителей лишать доступа к их деньгам посредством блокирования банковских счетов. Здесь, впрочем, наиболее ушлые «беженцы» наверняка уже оформили себе банковские карты государств пребывания, перебросив все средства именно на них. А вот будут ли условно европейские страны выполнять требования украинской прокуратуры и блокировать счета украинцев уже в европейских банках — это на данном этапе вопрос, остающийся без комментария.

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Иными словами, скрывающихся от мобилизации будут активно ограничивать в правах, чтобы, в конечном счёте, сделать их пребывание за пределами Украины если не невыносимым, то максимально неудобным. По логике киевских функционеров, это почему-то должно будет вынудить тех, кто осознанно и прекрасно понимая свои перспективы, бежали из страны, вернуться и сразу же бежать в военкоматы. Бытует мнение, что это не так работает.

#украина #политика #боевые действия
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