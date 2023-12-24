Под «миром», понятное дело, глава минобороны Британии понимает коллективный Запад. Да и «если» здесь лишнее: вектор движения конфликта понятен.

Итоги 2023 года в плане противостояния России и коллективного Запада для последнего неутешительны и приводят политиков последнего на грань паники. Причины понятны: огромные средства в украинский проект вложены, а по итогу развитие событий в зоне боевых действий на Украине обретает всё более и более понятные и отрицательные для «спонсоров» очертания. Поэтому из Вашингтона, Брюсселя, Лондона и других западных столиц уже нескончаемыми потоками поступают отчаянные комментарии.

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В частности, совсем недавно в Вашингтоне запугивали конгрессменов перспективой прямого столкновения армий США и РФ, если перестать спонсировать Украину. В Европе тем временем опасаются победы «авторитаризма», которая по какой-то понятной только европейским функционерам причине должна привести к «негативным последствиям» для «всего мира». По крайней мере, так это видит министр обороны Великобритании Грант Шэппс в своём интервью изданию The Sunday Times.

По мнению Шэппса, если коллективный Запад «позволит» России одержать победу в текущем конфликте, то от этого пострадает не только Британия и Европа, но и «весь мир». По этой причине, убеждён британский «ястреб», предпочитающий сражаться с Россией на другом конце Европы, да ещё и чужими руками, Запад не может позволить этому случиться.

Как добавил Шэппс, практически нет такой цены, которую «мы» (кто это «мы», не вполне понятно) не готовы бы были заплатить, чтобы вышеизложенного развития событий не произошло.

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Трудно сказать, по какой причине британский министр обороны позволяет себе вещать от имени «всего мира». Скорее всего, в Лондоне продолжают мнить себя сверхдержавой, над которой не заходит солнце, но реальность заключается в том, что сейчас Великобритания — это в лучшем случае государство регионального значения, причём регион этот сильно ограничен. Одно понятно: на Западе откровенная паника, ведь если вектор движения конфликта на Украине не изменится, а предпосылок к этому нет, то придётся возвращаться к поднятой ещё в 2021 году Россией теме новой архитектуры безопасности в Европе, а это будет означать, в частности, требование отката инфраструктуры НАТО к границам 1997 года. То, что в декабре 2021-го США даже обсуждать не стали, а в перспективе, возможно, будущее Европы будет решено без её участия.