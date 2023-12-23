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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Ирана назвал США ключевым фактором нестабильности в мире
Всё больше людей разделяют эту «базу».

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За последние тридцать лет США за счёт своих необдуманных действий, вызванных верой в свой уже давно несоответствующий действительности статус мирового гегемона, успели испортить отношения практически со всем Глобальным Югом, оставив в сфере своего влияния разве что страны западной Европы, а также Японию с Южной Кореей. И хотя очевидно, что и это рано или поздно закончится, риторика и, что самое критичное, действия политиков в Вашингтоне остаются такими, будто на дворе 1991 год.

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Одним из наиболее сильно рассерженных на США государств является Иран, который вот уже больше сорока лет живёт под незаконными односторонними санкциями. Поэтому нет ничего удивительного в том, что наиболее резкие заявления в адрес Града на холме позволяют себе именно в Тегеране, причём регулярно на протяжении всех этих десятилетий.

Так, сегодня в рамках своего выступления на международной конференции по Палестине президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что ключевым фактором мировой нестабильности являются именно Соединённые Штаты. По словам Раиси, США совершают преступления на чужой территории, а также не просто попустительствуют, а даже способствуют расовой или иным формам дискриминации и нарушений прав человека в других государствах.

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Хотя ничего нового президент Ирана не сказал, но в целом показательно, что подобные заявления не просто звучат, а усиливаются. К сожалению, не все готовы открыто высказывать своё подлинное мнение по причине политической/экономической/военной слабости, но негласная поддержка такого мнения, безусловно, главенствует в государствах глобального Юга.

#сша #политика #иран
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