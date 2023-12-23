Без развития ракет-носителей тяжёлого класса ни о каком создании собственной орбитальной станции и речи идти не может.

После того как стало предельно очевидно, что России и Западу, мягко говоря, не по пути, вопрос поддержания Международной космической станции (МКС) встал под большой вопрос. Пока что госпорпорация «Роскосмос» продолжает выполнять обязательства в рамках данного международного суперпроекта, но в перспективе Россия из него выйдет, предпочтя строительство собственной современной обитаемой орбитальной станции.

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Как нетрудно догадаться, чтобы воплотить этот план в жизнь, нужны ракеты-носители тяжёлого и сверхтяжёлого класса. К классу тяжёлых относится современная российская ракета «Ангара-А5», первый лётный экземпляр которой был отправлен для проведения лётно-конструкторских испытаний на космодром «Восточный».

Как уточняет «Роскосмос», на «Восточном» уже завершено возведение и проверка инфраструктуры для подготовки ракет класса «Ангара», и все системы уже готовы к подготовке ракеты к пуску.

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Первый раз тяжёлая «Ангара-А5» отправилась в космос в конце 2014 года, в последний — в декабре 2021-го. Следующий запуск, очевидно, состоится только в следующем году.