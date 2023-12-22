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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Саакашвили полагает, что западные страны могут отправить свои войска на Украину
Похоже, лечение в больнице Михаилу Николаевичу на пользу не идёт.

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Хотя и в США, и в НАТО уже неоднократно, причём на самом высоком уровне, заявляли о том, что нужно сделать всё возможное, чтобы, с одной стороны, обеспечить Украину вооружениями для продолжения оказания сопротивления российской специальной военной операции, а с другой, избежать прямого столкновения НАТО и ВС РФ, некоторые одиозные бывшие функционеры продолжают выдавать свои фантазии за инсайды.

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Так, бывший президент Грузии и бывший глава Одессы Михаил Саакашвили в интервью одному из украинских журналистов заявил, что имеет сведения о том, что США и некоторые страны ЕС готовятся к отправке войск на Украину. По сведениям Саакашвили, сейчас в США специально под это дело формируются и обучаются боевые подразделения, которые будут включать в себя как воздушный, так и наземный компоненты.

Безусловно, воспринимать всерьёз слова Михаила Саакашвили не стоит, потому что совершенно непонятно, откуда у него фактически в изоляции могут быть какие бы то ни было «инсайды». Тем не менее, не следует списывать со счетов и отчаянное положение, в котором сейчас находится Украина, а вместе с ней и вложившийся в неё коллективный Запад, который не может включить заднюю передачу и признать законные претензии России по причине слишком далеко зашедшей риторики и вопиющих по своей агрессии и наглости политических действий.

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Президент России ещё в день объявления специальной военной операции предупредил тех, у кого может возникнуть желание воспользоваться ситуацией и вступить в конфликт, что закончится это для них немыслимой трагедией. Пока что горячие головы удаётся остужать угрозой нанесения неприемлемого ущерба.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз #психиатрия
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