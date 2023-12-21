Сам факт перехвата ракеты, но без указания её типа, был подтверждён Минобороны ещё несколько часов назад.

Несколько часов назад Минобороны России сообщило о том, что над акваторией Азовского моря примерно 15:00 по московскому времени была перехвачена и уничтожена ракета ВСУ. Как всегда бывает в таких случаях, российское оборонное ведомство было немногословным и просто известило о произошедшем.

реклама

Чуть более развёрнутый ответ дал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Поскольку предельно понятно, куда и с какой целью могла лететь украинская ракета, перехват которой был осуществлён над Азовским морем, Сальдо заявил, что речь идёт о баллистической ракете американского производства ATACMS оперативно-тактического класса. Сальдо не говорит прямым текстом, что ракета целилась в Крымский мост, но отметил, что она летела в соответствующем направлении.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Учитывая, что масса боевой части в ракете ATACMS приличная, системе ПВО удалось предотвратить крайне неприятные последствия. Во-первых, ремонт Крымского моста в очередной раз влетел бы в большую копеечку, а во-вторых, скорее всего, новый год на Украине в случае успешного попадания по мосту, встречали бы при свечах. Следует помнить, что возобновление ударов ВС РФ по остаткам энергосистемы Украины — это сейчас самый большой страх киевских функционеров. Зачем, если там действительно этого боятся, перманентно провоцировать российское политическое руководство на отдачу соответствующего приказа, впрочем, непонятно: больше систем ПВО в мире, чтобы передать их Киеву, от этого не станет.