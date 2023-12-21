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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новый современный военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А передан ВКС России
Дело важное, дело нужное.

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Несмотря на свой почтенный в плане года разработки и первого полёта возраст, военно-транспортный самолёт Ил-76 претерпевает постоянные усовершенствования и модернизацию. Наиболее современной версией данного транспортника является версия с индексом Ил-76МД-90А, и вот, сегодня госкорпорация «Ростех», объединяющая под собой практически весь российский оборонно-промышленный (и не только) комплекс, оповестил о передаче ВКС России очередного такого современного воздушного судна.

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По сравнению с базовым Ил-76, у версии МД-90А за счёт использования более мощных и современных двигателей ПС-90А, благодаря которым самолёт и получил последнюю часть своего индекса, значительно увеличилась максимальная перевозимая нагрузка и повысилась дальность полёта.

Судя по комментарию «Ростеха», это последний в текущем году переданный ВКС России Ил-76МД-90А, однако по программе текущего года на заводе находится ещё один такой военно-транспортный самолёт. Его, по всей видимости, передадут в войска уже в начале 2024 года.

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Суммарно в этом году российские войска получили более 230 новых самолётов и вертолётов разных классов. По сути, отечественный оборонно-промышленный комплекс полностью перешёл на военные рельсы, в чём и заключалась основная задача на уходящий год в плане повышения обороноспособности государства.

#россия #экономика #авиация #промышленность #военная авиация #военно-промышленный комплекс #оборонно-промышленный комплекс #авиастроение #ил-76 #ил-76мд-90а
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