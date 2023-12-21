Почему же тогда рубль бесконечно слаб, справедливо зададутся вопросом обыватели?

Несмотря на то, что процесс дедолларизации кажется незаметным, особенно, учитывая курс рубля к доллару, но никто моментального обвала американской финансовой системы и не прогнозировал. Во-первых, стремительный коллапс прежней системы никому из нынешних участников рынка не интересен, поскольку будет означать стремительное обнищание одного из основных рынков сбыта товарной продукции. Во-вторых, если бы коллективный Запад сам не выстрелил себе в ногу посредством незаконных антироссийских санкций, то этот процесс и вовсе бы оставался крайне отдалённой перспективой. Но имеем то, что имеем, а конкретно: на сегодняшний день 65 % расчётов между Россией и так называемыми дружественными странами проводятся в рублях и национальных валютах этих «дружественных» стран.

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По крайней мере, такой информацией поделился первый вице-премьер России Андрей Белоусов в рамках заседания совета по национальным проектам. По словам Белоусова, в 2023 году доля рублей и валют дружественных стран в расчётах за импорт и экспорт составила 65 %, тогда как двумя годами ранее — в 2021 году — составляла всего 22 %. Проще говоря, действия коллективного Запада после февраля 2022 года подстегнули крайне нежелательный для него процесс.

Здесь, впрочем, необходимо понимать, что в значительной степени эти валюты «дружественных» стран не являются свободно конвертируемыми, поэтому просто накапливаются и могут применяться только для взаимных расчётов между конкретно этими государствами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что экономическое объединение БРИКС рассматривает идею создания общей наднациональной валюты с целью ускорения процесса дедолларизации и упрощения взаимных расчётов за товары и услуги.

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С 1 января наступающего года БРИКС увеличится в два раза, включив в себя такие крупные региональные экономики, как Саудовскую Аравию, Египет, Иран и ОАЭ. По настоянию ЮАР в БРИКС также будет принята Эфиопия, у которой имеется огромный экономический потенциал, который можно раскрыть при грамотном управлении и инвестициях.